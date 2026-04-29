Lakers temen que Luka Doncic podría perderse la serie de playoffs ante el Oklahoma City Thunder

Los Angeles Lakers podrían afrontar un escenario complejo en caso de avanzar a la segunda ronda de los playoffs. Es que la situación física de Luka Doncic continúa lejos de resolverse y, según los reportes más recientes, el panorama no es alentador para la franquicia californiana.

De acuerdo al periodista Shams Charania, el proceso de recuperación del estelar base esloveno avanza con mucha cautela y todavía no existe una fecha concreta para su regreso. Aunque el equipo mantiene la esperanza de seguir compitiendo en la postemporada, liderando 3-1 su llave inicial versus Houston Rockets, todo apunta a que el Wonder Boy no estaría disponible para una hipotética Semifinal del Oeste frente a Oklahoma City Thunder.

"La recuperación de Luka está siguiendo un camino lento. La expectativa es que, si los Lakers consiguen vencer a Rockets y avanzar, Doncic estará fuera de la próxima serie. Todavía no hay un plazo definido para él. Está empezando a hacer más movimiento en cancha, como mencionó JJ Redick, pero todavía no ha llegado al punto de progresar en sus propios entrenamientos individuales ni de forzar realmente en términos de movilidad".

El informe de Charania representa un golpe para las expectativas del club de púrpura y oro, y también para los aficionados que habían interpretado ciertos movimientos fuera de la duela como señales positivas. En semanas recientes, algunos indicios relacionados con temas personales y legales de Doncic generaron optimismo sobre un posible regreso en la segunda ronda. No obstante, la realidad médica parece marcar un ritmo distinto.

If the Lakers advance past the Rockets, the expectation is that Luka Dončić will still be out for the series against the Thunder, per @ShamsCharania



(h/t @Fullcourtpass & @LukaUpdates ) pic.twitter.com/iT98qF1BvN — NBACentral (@TheDunkCentral) April 28, 2026

El seis veces All Star sufrió una distensión de grado 2 en el tendón de la corva izquierdo el pasado 2 de abril. Tras la lesión, viajó a España para someterse a un tratamiento especializado que incluyó un procedimiento de inyección orientado a acelerar la cicatrización del tejido afectado, mientras que regresó posteriormente a Los Angeles para continuar con su rehabilitación bajo supervisión del cuerpo médico de la distinguida franquicia.

A partir de entonces, el progreso ha sido constante, pero lento. Primero comenzó con ejercicios de tiro sin desplazamiento y más tarde avanzó hacia movimientos suaves dentro del tabloncillo. Eso sí, todavía no ha alcanzado la fase de trabajos individuales de alta intensidad, etapa clave antes de recibir autorización para competir oficialmente.

Los Lakers han mantenido una postura prudente desde el inicio del proceso de su astro balcánico. La organización considera que precipitar el retorno del ex Dallas Mavericks podría aumentar el riesgo de recaída, algo especialmente delicado en una lesión muscular con miras, incluso, a la próxima zafra.

Por otro lado, Los Angeles buscará aprovechar la localía este miércoles para asegurar su clasificación a la siguiente fase, donde espera OKC, y ganar tiempo para la recuperación de su mayor anotador.

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