Médico especialista pronostica cuándo volverá Luka Doncic a la acción con Los Angeles Lakers

Los Angeles Lakers están a un paso de avanzar de ronda en los Playoffs de la NBA, dado que lideran 3-1 su serie frente a Houston Rockets. Sin embargo y al margen del rendimiento del afamado equipo en la duela, la atención está puesta en la evolución física de Luka Doncic, cuya recuperación de una lesión muscular comienza a mostrar señales alentadoras.

El astro esloveno continúa atravesando un proceso de rehabilitación por una distensión de grado 2 en el tendón de la corva izquierdo, problema sufrido el pasado 2 de abril durante un partido de fase regular contra Oklahoma City Thunder. Aunque todavía no existe una fecha confirmada para su vuelta, los recientes avances generan optimismo dentro de la organización.

Hay que recordar que antes del cuarto encuentro versus Houston, el entrenador de los angelinos, JJ Redick ofreció a los medios una actualización sobre el estado del base y confirmó que éste ya comenzó a realizar movimientos más activos dentro de la duela.

"Sigue haciendo algunos ejercicios en la cancha. Hoy (domingo) pudo moverse un poco, algo que, como saben, había sido casi todo en reposo. Así que está progresando, pero no hay novedades sobre plazos ni nada por el estilo".

Sports medicine specialist Dr. Jesse Morse estimates a possible return window for Luka Dončić to be back within 10 to 14 days based on his recent physical movements.



Via: @LatiNationMedia pic.twitter.com/RfdGtyBhLW — Luka Updates (@LukaUpdates) April 27, 2026

Pese a que el comentario de JJ podría parecer menor, la verdad es que representa un paso importante en el proceso de recuperación. En las primeras etapas posteriores a la lesión, Doncic apenas realizaba ejercicios livianos, principalmente pases y trabajo sin desplazamientos, pero más adelante comenzó a lanzar al aro desde posiciones estáticas, todavía sin exigencia física significativa; por lo que el hecho de que ya pueda desplazarse sobre el tabloncillo indica un progreso concreto y acorde con las etapas habituales de una recuperación de este tipo.

Por otro lado, el médico especialista en medicina deportiva, Jesse Morse, analizó en X la situación y estimó que el regreso del balcánico quizás se de en un plazo aproximado de entre 10 y 14 días. Es cierto que se trata de una proyección externa y no de una confirmación oficial de los Lakers, pero dicho cálculo alimenta la posibilidad de que Luka reaparezca durante una eventual segunda ronda, que sería ante el propio Thunder.

Mientras Los Angeles busca cerrar la batalla contra Houston, la recuperación del seis veces All Star se convierte en un factor clave para las aspiraciones del elenco que entrena Redick. Por ahora, no existe garantía de regreso inmediato; sin embargo, el panorama comienza a ser mucho más alentador que semanas atrás.

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