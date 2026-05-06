LeBron James justifica la derrota en el Juego 1 ante el Thunder con la ausencia de Luka Doncic

Nunca los Lakers habían extrañado tanto a Luka Doncic como en la derrota en el Juego 1 de las Semifinales de la Conferencia Oeste ante el Oklahoma City Thunder, tras caer en el Paycom Center por 108-90.

Los Lakers apenas anotaron 37 puntos en la segunda mitad y extrañaron la ofensiva de Luka Doncic, quien sigue de baja por una lesión en el tendón de la corva sufrida el 2 de abril precisamente en un encuentro de ronda regular ante Oklahoma.

LeBron James habló sobre la ausencia de su compañero con los periodistas, en el acostumbrado encuentro con los medios de comunicación en el vestuario después del partido. El alero de 41 años de edad terminó con 27 puntos, 4 rebotes y 6 asistencias, pero no fue suficiente para derrotar al mejor equipo de la ronda regular.

"Cuando juegas contra los campeones de la NBA y te hace falta un tipo que promedia 34 puntos, ocho rebotes y nueve asistencias, es así de especial. Es una pieza fundamental que falta", dijo James sobre los problemas ofensivos de los Lakers.

Doncic logró su segundo título de anotación de su carrera y eso respalda las declaraciones de James, quien acertó en las estadísticas de su compañero. El esloveno dejó 33.5 puntos, 8.3 asistencias y 7.7 rebotes con 1.6 robos en 64 encuentros de la ronda regular.

“When you play against the world champions and [miss] having a guy that averages 34 [points] and eight [rebounds] and nine [assists] and is that special, that’s [a major piece missing]” - LeBron James providing context to the Lakers’ offensive woes, while Luka Doncic is out pic.twitter.com/cZI9rEUbjk — Dave McMenamin (@mcten) May 6, 2026

Nunca se sabrá si con Doncic la historia hubiese sido distinta, ya que el engranaje ofensivo del Thunder es impresionante, con Shail Gilgeous-Alexander como su principal figura. El actual MVP y candidato al premio este año terminó con 18 puntos, 6 asistencias y 2 rebotes.

Pero el máximo anotador de su equipo no fue Gilgeous-Alexander. Chet Holmgren aprovechó su capacidad de movimiento cerca del tablero y castigó con 24 puntos y 12 rebotes. Fue indetenible para Deandre Ayton y Jaxon Hayes durante todo el partido.

Austin Reaves volvió a tener una noche para el olvido, con apenas 8 puntos y lanzó de 16-3 en tiros de campo. Si los Lakers quieren tener alguna posibilidad en esta serie, el escolta tiene que volver a ser el jugador de la ronda regular.

Cabe recordar que Reaves está regresando de una lesión y no ha mostrado su mejor versión, pero el tiempo apremia y los californianos necesitan de su aporte en ambos costados de la cancha.

Los Lakers vuelven al Paycom Center de Oklahoma este jueves para medirse con el Thunder.

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