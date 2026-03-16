El elogio de LeBron James a Luka Doncic que acaba con los rumores de su mala relación en los Lakers

LeBron James y Los Angeles Lakers tuvieron una victoria contundente 127-125 sobre los Denver Nuggets en tiempo extra que hace pensar que el conjunto californiano puede estar para grandes cosas esta temporada.

Austin Reaves y Luka Doncic fueron decisivos en el compromiso, logrando 62 puntos y 19 asistencias, claves en el desenlace del partido ante un equipo llamado a pelear por el título en esta temporada

Tras el partido, James calificó a Doncic como un "jugador generacional", haciendo callar los rumores que habían de una supuesta mala relación entre el veterano y la principal figura del equipo.

Doncic anotó la cesta de la victoria con 0.5 décimas de segundo en el reloj para finalizar el tiempo extra. "Simplemente un tiro de gran magnitud por parte de un p*** jugador generacional", dijo James a los reporteros. "Es un jugador de momentos grandes. Queríamos el último tiro. Queríamos poner el balón en las manos de nuestro mejor hombre".

Doncic logró su octavo triple-doble de la temporada, al coleccionar 30 puntos, 11 rebotes y 13 asistencias.

Fue la quinta victoria consecutiva de los Lakers y la octava en las últimas 10 presentaciones, lo que deja al equipo con el tercer lugar de la Conferencia del Oeste, antes de enfrentar este lunes en Texas a los Houston Rockets.

"Aún queda mucho camino por recorrer, mucho camino, pero ciertamente soy optimista por cómo manejamos este tramo de partidos... Es algo grande", dijo el entrenador JJ Redick tras el partido ante Denver.

Durante la racha victoriosa de los Lakers, Doncic ha promediado 38.2 puntos con un 48.1% de efectividad en tiros de campo, además de 9.8 rebotes y 8.4 asistencias. Reaves también se ha crecido y en el plano defensivo Deandre Ayton ha sido clave con su respaldo en los tableros.

Aunque muchos están hablando de los refuerzos de los Lakers para la próxima temporada, ya que se acaba el contrato de LeBron James y tendrán espacio para firmar a otra estrella, el equipo de los Lakers piensa en el presente.

Terminar en el tercer lugar de su conferencia sería importante para iniciar los playoffs en casa, pero para ello deben tomar ventaja de los Rockets, que ocupan el cuarto puesto y están a 0.5 juegos de diferencia en la tabla de posiciones.

Doncic, Reaves y James tienen que seguir funcionando como el tridente estrella del equipo para alargar la racha positiva de los californianos.

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