LeBron James responde a Jabari Smith Jr.: “Estoy muy viejo para esta tontería”

LeBron James fue muy directo en su encuentro con los periodistas el miércoles, después de la derrota de los Lakers 93-99 ante los Houston Rockets. Después de estar 3-0 arriba en la serie, el equipo de Los Angeles ha perdido dos partidos consecutivos y se han encendido las alarmas.

Con el 3-2 a favor, los Lakers visitarán este viernes el Toyota Center de Houston, con el objetivo de ganar en la carretera y sellar la clasificación a las Semifinales de Conferencia. Sin embargo, los Rockets viven un gran momento, pese a no contar con su principal estrella, Kevin Durant.

La confianza de los Rockets ha subido y sus jugadores ahora sienten que tienen la posibilidad de hacer historia, como el primer equipo que remonta un 3-0 en la liga. Solo los Boston Red Sox, equipo de la MLB, ha podido recuperarse de ese déficit en el deporte estadounidense.

James le respondió al jugador de los Rockets, Jabari Smith Jr., quien dijo que los Rockets son "obviamente el mejor equipo" en esta serie.

LeBron James on Jabari Smith Jr. saying the Rockets were "obviously the better team" in this series:



"I don't care about shit like that ... I'm too old for that shit."pic.twitter.com/qm8lsGvbGj — Underdog NBA (@UnderdogNBA) April 30, 2026

"No me importan esas palabras... Estoy demasiado viejo para esta tontería", respondió el alero de 41 años de edad.

Los Lakers todavía sin Luka Doncic saldrán a la cancha este viernes a tratar de evitar el 3-3 en la serie, que obligaría la vuelta a Los Angeles para el séptimo partido.

¿Los partidos ante Houston podrían ser los últimos de LeBron James con los Lakers?

James ha venido de menos a más en la serie. Si Houston logra la remontada, podríamos estar ante los últimos encuentros del veterano con la camiseta de los Lakers, ya que termina contrato con la franquicia una vez finalice su actuación en la presente campaña.

El veterano ha manifestado su intención de mantenerse en el equipo, pero los Lakers están a las puertas de una renovación y necesitan el espacio salarial que dejaría James para intentar conseguir una estrella en el verano, que pueda acompañar a Luka Doncic en el futuro.

Austin Reaves también se convertirá en agente libre, pese a que tiene la opción de una temporada más con la organización. Sin embargo, el escolta al no ejercer esa temporada más podría firmar un contrato máximo como agente libre.

James cobró este año 52.63 millones de dólares, un salario muy alto para un jugador veterano. Aunque quizás el jugador nativo de Akron no acepte el salario mínimo para un jugador de su perfil, quizás un punto medio sea la solución para quedarse en Los Angeles.

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