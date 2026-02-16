LeBron James se rinde a Anthony Edwards: “Tiene a un amigo para toda la vida”

La finalizada edición del Juego de Estrellas de la NBA tuvo como gran protagonista a Anthony Edwards, quien se adueñó de la noche en Inglewood al conquistar el premio MVP tras liderar al USA Stars frente a los combinados de USA Stripes y Team World en el novedoso formato. La actuación del escolta de 24 años en el Intuit Dome no sólo marcó el ritmo del espectáculo, también provocó elogios de una de las máximas figuras de la historia: LeBron James.

La primera escogencia del draft de 2020 promedió 10.6 puntos, 2.1 rebotes y 1.5 asistencias en los tres mini compromisos disputados del certamen, mientras que su mejor prestación llegó en el primer duelo, ante los internacionales, cuando sumó 13 unidades. Con energía, explosividad y liderazgo, el joven astro de los Minnesota Timberwolves confirmó por qué es considerado uno de los rostros emergentes de la competición, justificando, además, su cuarta invitación al hilo en el clásico de mitad de campaña.

Del otro lado de la duela estuvo King James, integrante del USA Stripes y testigo directo del impacto de Edwards. Es por eso que tras el evento, el mayor anotador de siempre en la NBA no escatimó en elogios hacia el joven talento a través del canal oficial de la liga: “Amo a Ant-Man. Todo sobre él; en la cancha y fuera de ella. Me alegro por él, ha ganado el primero de muchos MVP del All-Star. Soy su fan y tiene a un amigo para toda la vida”.

La relación entre ambos referentes trasciende generaciones. Mientras LeBron, a sus 41 años, transita su temporada número 23 en la National Basketball Association, Ant Edwards apenas comienza a consolidar su legado; sin embargo, el respeto mutuo ha sido evidente en distintas etapas recientes, ya que compartieron vestuario con la selección de Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de París 2024, experiencia que fortaleció su vínculo dentro y fuera del tabloncillo.

También protagonizaron un cruce significativo en los pasados playoffs, cuando Minnesota sorprendió a los entonces favoritos Los Angeles Lakers, al imponerse 3-1 en la primera ronda. Pero a pesar de la citada rivalidad, el reconocimiento entre ambos se mantiene intacto.

En definitiva, el intercambio de elogios tras el All-Star de Inglewood confirma el traspaso simbólico entre una leyenda consolidada y una estrella en ascenso. Edwards se llevó el Más Valioso en una velada de glamour; no obstante, el respaldo público de LeBron añade un valor especial a un logro que podría ser, como anticipó el propio James, el primero de muchos.

