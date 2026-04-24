La lesión que sufre el jugador de Lakers Jake LaRavia antes del Juego 3 ante Rockets

Los Lakers han tenido inoportunas lesiones en la parte final de la temporada, perdiendo a Luka Doncic y Austin Reaves para el inicio de los playoffs. Aunque no parece ser una lesión grave, Jake LaRavia también sufrió un contratiempo en la previa del Juego 3 ante los Houston Rockets.

Este viernes los Lakers visitan a Houston después de ganar sus dos compromisos en Los Angeles, sin el aporte de Doncic y Reaves. LaRavia sufrió un esguince en una práctica previa al Juego 3, pero eso no impedirá que salte a la cancha.

"Tiene un esguince de tobillo de grado muy, muy bajo, muy, muy, muy menor", dijo Redick sobre la condición de LaRavia.

Ante las lesiones de Reaves y Doncic, todo parecía indicar que el alero tendría mayor protagonismo ofensivo, asumiendo más responsabilidades en ataque. Sin embargo, no ha tenido una buena serie.

Aunque LaRavia destaca por su defensa, su aporte ofensivo se ha extrañado. Promedia 3.0 puntos, 2.0 rebotes, 1.5 asistencias y 1.0 bloqueos en 17.0 minutos por partido, con un 33.3% de efectividad en tiros de campo y aún no ha logrado anotar desde la línea de tres puntos.

Austin Reaves is listed as questionable for Game 3 on Friday, while Luka Dončić remains out.



Jake LaRavia is not in the injury report after tweaking an ankle in Game 2; LaRavia practiced today and is good to go for Game 3. pic.twitter.com/BnmIFPc8zo — Mike Trudell (@LakersReporter) April 23, 2026

Hay dos nombres que han destacado como los grandes sustitutos de Doncic y Reaves en cuanto a producción ofensiva se refiere: Luke Kennard y Rui Hachimura.

Hachimura, quien está promediando 42.5 minutos por partido, promedia 13.5 puntos, 3.5 rebotes y 1.5 robos, lanzando para 55% de campo y un 50% en triples.

Luke Kennard ha sido todo un acierto para los Lakers. El veterano, que llegó desde los Atlanta Hawks en el cambio por Gabe Vincent, está promediando 25.0 puntos, 5.0 rebotes y 2.5 asistencias, con una eficiencia del 65.4% en tiros de campo y un 72.7% desde la larga distancia.

Los Rockets no han podido con la colectividad ofensiva de los Lakers. LeBron James ha sido fundamental no solo como anotador, sino también funcionando como base ante la ausencia de Doncic.

James anotó 28 puntos con 8 rebotes y 7 asistencias en el Juego 2 mientras que en el inicio de la serie colaboró con 19 tantos, 8 rebotes y 13 pases de anotación.

Los Rockets extrañaron a Kevin Durant para el primer partido, pero luego tuvieron al veterano de regreso para el segundo. Anotó 23 puntos, pero solo 3 de ellos en la segunda mitad.

Durant es duda para el juego de este viernes por un esguince de tobillo, que sufrió en el Juego 2. Antes se había recuperado de una contusión en la rodilla, tras un choque con un compañero en una práctica previa al inicio de los playoffs.

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