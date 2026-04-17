La prueba de que Luka Doncic aún está en España y no se ha unido a Los Angeles Lakers

Luka Doncic atraviesa días clave en su recuperación física, tras su sonada lesión en el tendón de la corva de la pierna izquierda del pasado 2 de abril durante un partido ante el Oklahoma City Thunder. De hecho, la estrella eslovena de Los Angeles Lakers decidió viajar a Europa con el objetivo de acelerar su rehabilitación mediante un tratamiento con células madre, una alternativa médica que no está disponible en Estados Unidos.

El seis veces All Star tiene como prioridad regresar lo antes posible al tabloncillo para sumarse a su equipo en la primera ronda de los Playoffs de la NBA, donde enfrentará a los Houston Rockets de Kevin Durant a partir de este sábado. Eso sí, el Wonder Boy no se uniformará al menos en los dos o tres primeros encuentros de la serie, lo que representa una baja sensible para el conjunto californiano.

Mientras continúa con su recuperación y pese a que se llegó a creer que ya estaría de vuelta en Los Angeles, Luka alargó su estancia en la capital española para asistir a un partido de la Euroliga entre el Real Madrid Baloncesto, el club donde jugó desde adolescente, y el Estrella Roja de Belgrado. Allí coincidió con la leyenda del tenis, el serbio Novak Djokovic, en una aparición que rápidamente se volvió viral, pues el público presente en el recinto de la entidad merengue le brindó una ovación a Doncic que refleja el cariño con el cual aún se le recuerda.

Luka and Djokovic pulled up to a Real Madrid basketball game 🔥 pic.twitter.com/K3GUOLSSBw — LakeShowYo (@LakeShowYo) April 16, 2026

Aunque ya no cumplirá su calendario original, mismo en el que tenía pautado estar de vuelta en el sur de California entre martes y viernes de esta semana, es factible que Doncic haga el viaje trasatlántico en las próximas horas con la intención de integrarse progresivamente al equipo que entrena JJ Redick, previo al Juego 1 versus Rockets la noche del sábado.

Además de la ausencia del canterano del Real Madrid, el coach Redick está lidiando con otra baja de peso por lesión, la del escolta Austin Reaves, lastimado en el oblicuo, justo, en el mismo desafío de la regular contra el Thunder.

Sin dudas, la posible evolución tanto de Doncic como de Reaves serán factores decisivos para las aspiraciones de los Lakers en la lucha por trascender en los playoffs; incluso a la hora de tener opciones de eliminar a unos talentosos Rockets que cuentan con el mismo roster de los meses finales de contienda.

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