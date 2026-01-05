¿Cuál es la lesión de Victor Wembanyama y cuándo volverá a jugar con los Spurs?

Victor Wembanyama se ha ausentado de los últimos dos desafíos de los San Antonio Spurs debido a un problema físico acontecido en Noche Vieja.

Es que la joven estrella francesa sufrió una leve lesión en su rodilla izquierda el citado 31 de diciembre en el duelo ante los New York Knicks, motivo por el que, pese a que las pruebas médicas descartaron daños estructurales, no accionó ni frente a los Indiana Pacers el 2 de enero ni dos días después versus los Portland Trail Blazers, compromisos en los que los texanos dividieron honores.

A modo general, Wemby ha perdido 14 encuentros en esta 2025/2026, cifra que comienza a tener implicaciones más allá del aspecto médico, recordando que el reglamento de la NBA es claro y los jugadores deben disputar al menos 65 de los 82 partidos de la ronda regular para ser considerados elegibles para la mayoría de los premios individuales, incluyendo el MVP. Esto significa que el gigante de 22 años sólo puede ausentarse de otros tres careos en vías de aspirar a conseguir galardones.

Victor Wembanyama se lesionó con los Spurs en Noche Vieja | Ronald Cortes/GettyImages

¿Cuándo volverá a jugar Victor Wembanyama?

La agencia AP reportó que Wembanyama dispondrá de algunos días adicionales para recuperarse y manejar las molestias que presenta en su rodilla.

De hecho, los Spurs no volverán a la acción hasta el martes cuando visiten a los Memphis Grizzlies, fecha en la que el Novato del Año de la 2023/2024 debería retornar a la duela.

Seleccionado en la primera casilla global del Draft de la NBA de 2023, el galo continúa consolidándose como una de las grandes estrellas de la liga. Tras ser seleccionado para el All-Star 2025, su impacto sigue creciendo, tanto que promedia 24.3 puntos, 11.7 rebotes y 2.9 bloqueos en el curso actual, sumado a notables 84.1% en libres, 52.5% de campo y 36.5% desde la línea de tres.

Por si fuera poco, el europeo ha colaborado directamente en los éxitos de una organización texana que ha sorprendido a propios y extraños con un gran 25-10 en la presente zafra, reuniendo la segunda mejor foja de la hostil Conferencia Oeste, a 4.5 juegos del líder y campeón defensor de liga, Oklahoma City Thunder, sin contar con que los propios Spurs alcanzaron la final de la NBA Cup, en diciembre pasado.

En definitiva, la prioridad en San Antonio parece clara: proteger la salud de su jugador franquicia, incluso si eso implica sacrificar algunos compromisos en el corto plazo.

