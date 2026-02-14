Luka Doncic iniciará el Juego de Estrellas de la NBA con restricción de minutos

Los aficionados de los Lakers celebran que Luka Doncic, su principal figura, fue confirmado para estar en el Juego de Estrellas 2026 de este domingo 15 de febrero, después de que existieran algunas dudas sobre su condición física.

La estrella de los Lakers será titular, pero tendrá una restricción importante de minutos, según reportó Dan Woike, periodista de The Athletic.

Bajo el nuevo formato y tomando en cuenta las dolencias físicas de Doncic, el esloveno solo participará en el primer partido del mini torneo, con el equipo Team World. Cabe recordar que el base se perdió los últimos cuartro partidos de su equipo.

Doncic sufrió una distensión leve en el tendón de la corva el pasado 5 de febrero contra los Philadelphia 76ers. Tras ese compromiso, su téncio, JJ Redick, habló de la situación.

"No se sentía lo suficientemente bien como para volver al juego. Tampoco el personal médico lo veía bien, así que lo dejamos fuera. Le harán unas pruebas de imagen. Es demasiado pronto para diagnosticar la lesión; sólo es una molestia en el tendón de la corva", explicó el estratega.

"Me siento bastante bien. Creo que intentaré jugar un poco", comentó Doncic a los reporteros, en el acostumbrado encuentro con la prensa previo a la competencia de habilidades, concurso de triples y volcadas del fin de semana de estrellas.

Doncic hará su sexta aparición en un Juego de Estrellas, en sus ocho temporadas en la liga, lo que habla de su importancia primero para los Mavericks y desde el año pasado para los Lakers.

El base de 26 años de edad promedia 32.8 puntos por partido, liderando la liga en este renglón, con 8.6 asistencias, 7.8 rebotes y 1.5 robos en 42 compromisos en esta temporada. Los Lakers tienen en LeBron James su otro participante en el Juego de Estrellas.

El último informe de los Lakers sobre Doncic era optimista. "(Luka) sigue progresando en su rehabilitación y espera poder participar en el Juego de las Estrellas del domingo con el Team World".

Esta será la edición 75 del Juego de Estrellas, con el estreno de un equipo internacional. Imaginar a ese equipo sin Doncic, quizás el extranjero de mayor influencia en la liga en la actualidad, sería toda una pesadilla para los aficionados que compraron sus boletos para asistir al Intuit Dome de Los Angeles, casa de los Clippers, donde se disputa el fin de semana de estrellas.

