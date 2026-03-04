¿Luka Doncic y JJ Redick tienen una mala relación en Los Angeles Lakers?

En la visita de Los Angeles Lakers a los Golden State Warriors el pasado sábado se evidenció una disputa entre el entrenador del equipo, JJ Redick y el base estelar Luka Doncic. A pesar de que el equipo ganó con comodidad, hubo una pelea en el banquillo.

Los Lakers pusieron fin a una racha de tres derrotas, ganando por 28 puntos a los Warriors, aunque el equipo dirigido por Steve Kerr no contó con los lesionados Stephen Curry y Jimmy Butler.

En uno de los cambios durante el partido, Redick le reclamó a Doncic por una jugada y el esloveno se levantó del banco para encarar al entrenador. Sus compañeros le frenaron y la situación no pasó a mayores, pero se evidenció un descontento.

El periodista Dave McMenamin de ESPN estuvo en la práctica del equipo durante la semana y habló del tema de la relación entre Redick y Doncic. De hecho, ambos fueron compañeros durante la recta final de la temporada 2020-21 de la NBA con los Dallas Mavericks.

"Consulté esto con personas de la liga y dentro del equipo. Una fuente de la liga me dijo que, al ver el video, entendió que Los Angeles es diferente: la cosa más pequeña se convierte en la más grande", explicó McMenamin.

Al parecer, solo fue un momento de tensión producto de la adrenalina de un partido. "Una fuente cercana a Luka me dijo que él y JJ tienen una relación sólida y cercana que data de hace casi una década; ambos son ferozmente competitivos y se exigen mutuamente".

Los Lakers están buscando mejorar su récord para clasificar a la postemporada en la mejor posición, pero las cosas no le han salido al equipo en las últimas semanas. Tienen marca de 5-5 en sus últimos 10 encuentros, con récord general de 37 victorias y 24 derrotas.

"Una fuente del equipo me dijo: 'Encuéntrame a una estrella de la NBA que no esté frustrada en medio de una racha de tres derrotas'", comentó McMenamin. "Así que es mucho ruido y pocas nueces, pero ya sabemos que a Internet le gusta divertirse. En este caso, si has estado cerca de un equipo de la NBA lleno de gente que vive para la competición, a veces las cosas se ponen intensas cuando buscan un objetivo común".

Los Lakers le ganaron el martes 110-101 a los New Orleans Pelicans, con 27 puntos, 10 rebotes y 7 asistencias de Doncic, para alegría de su técnico.

