Luka Doncic sobre su lesión: "Es muy frustrante no poder ayudar a los Lakers"

La incertidumbre continúa rodeando la recuperación de Luka Doncic y su posible regreso con Los Angeles Lakers en estos Playoffs de la NBA.

Mientras la franquicia californiana enfrenta una complicada serie de Semifinales del Oeste ante el gran favorito Oklahoma City Thunder, la estrella eslovena reveló que viajó recientemente a España para someterse a un tratamiento especializado con plasma rico en plaquetas (PRP), con la intención de acelerar la recuperación de la lesión en el tendón de la corva que lo mantiene fuera desde el pasado 2 de abril.

De hecho, Doncic explicó a la agencia AP que el procedimiento realizado en el viejo continente fue coordinado y aprobado por el cuerpo médico angelino, agregando que España era el lugar ideal para recibir este tipo de tratamiento debido a la confianza que mantiene con especialistas con los que ya había trabajado anteriormente, tras su etapa en el Real Madrid de baloncesto.

“Fui a España para hacer un PRP. Todo el mundo sabe que es uno de los mejores países para hacer eso. Obviamente, ya sabes, lo hablamos con los médicos de los Lakers, así que todos estuvieron de acuerdo en que fuera allí”, declaró el seis veces All Star de la NBA.

Luka Doncic: "I don't think people understand how frustrating it is. All I wanna do is play basketball, especially this time (of year) ... Seeing what my team is doing, I'm very proud of them. It's been very tough just to sit and watch them play."pic.twitter.com/sJdX0FBwv3 — Underdog NBA (@UnderdogNBA) May 6, 2026

De igual forma, el balcánico detalló que el proceso fue más largo de lo esperado debido a los tiempos de recuperación entre cada sesión. “Conozco y confío en mucha gente en España con la que solía trabajar antes. Necesitaba cuatro días entre cada pinchazo. Me lo hice cuatro veces, por eso me quedé más tiempo”.

Pese a la lesión de Luka, quien no ha accionado en ninguno de los siete partidos de los Lakers en estos playoffs, dicha escuadra logró superar 4-2 a los Houston Rockets en la primera ronda, apoyados principalmente en la experiencia y liderazgo de LeBron James, tomando en cuenta que el otro gran anotador del roster, Austin Reaves, reapareció recién en el quinto desafío a raíz de un problema de oblicuo.

Eso sí, el panorama luce mucho más complicado para Los Angeles a raíz de la derrota 108-90 sufrida en el primer juego de la segunda vuelta contra OKC. Aunque Doncic ya comenzó a realizar ejercicios de carrera, todavía no puede participar en entrenamientos con contacto físico, situación que ha generado una enorme decepción.

“Es muy frustrante no poder ayudar a los Lakers. No creo que la gente entienda lo frustrante que es. Todo lo que quiero hacer es jugar al baloncesto, especialmente en esta época”, afirmó el escopetero.

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