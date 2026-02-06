Luka Doncic se lesiona en victoria de Lakers y se someterá a resonancia magnética

Luka Doncic encendió las alarmas en Los Angeles la noche del jueves, después de abandonar el encuentro en el cual los Lakers vencieron a Philadelphia 76ers por molestias en la pierna izquierda, situación que obligará al astro esloveno a someterse a una resonancia magnética para determinar el alcance de la lesión.

El incidente ocurrió a falta de poco más de tres minutos para el final de la primera mitad cuando el líder anotador de la NBA comenzó a mostrar signos de dolor en la zona del tendón de la corva tras una acción en el otro lado de la duela. El balcánico se dirigió al vestuario con visibles molestias y ya no volvió al partido, siendo descartado oficialmente para el resto de la noche.

Según la agencia AP, el entrenador de los Lakers, JJ Redick, explicó tras el duelo que Doncic no se encontraba en condiciones de regresar y que la decisión se tomó de manera conjunta con los servicios médicos. "No se sentía lo suficientemente bien como para volver al juego, así que lo dejamos fuera. Le harán unas pruebas de imagen. Es demasiado pronto para diagnosticar la lesión; sólo tiene molestias en el tendón de la corva", aclaró estratega de los californianos.

Luka Doncic visibly frustrated on the way to the locker room after injuring what appears to be his hamstring.



(via NBA) pic.twitter.com/KvTfQoFmoW — Basketball Forever (@bballforever_) February 6, 2026

Antes de abandonar el choque, Luka había sumado 10 puntos y cuatro rebotes en 16 minutos de acción, en una primera mitad complicada para el conjunto angelino y en la que, además, el jerárquico base falló sus cuatro intentos desde la línea de tres puntos. En su primer ejercicio completo con los de púrpura y oro, el europeo lidera la liga en anotación con un promedio de 33.4 unidades, aunado a 7.9 rebotes y 8.7 asistencias.

A pesar de la baja de su principal figura y de haber estado 12 puntos detrás en la pizarra, Los Angeles reaccionó desde finales del tercer cuarto y logró imponerse a Philadelphia 119-115 gracias, en parte, a una destacada actuación de Austin Reaves, quien firmó 35 tantos en apenas 25 minutos durante su segundo partido tras regresar de su prolongada lesión en la pantorrilla.

La posible ausencia de la ex luminaria de Dallas Mavericks supone ahora un nuevo contratiempo para un equipo de Los Angeles que apenas ha podido contar en simultáneo con su trío principal durante la actual temporada, tanto que Luka, LeBron James y Reaves apenas han coincidido en nuevo compromisos bajo la batuta de Redick.

Por otro lado, la victoria ante los 76ers supuso la segunda corrida para unos Lakers quienes amanecieron el viernes empatados en la cuarta casilla de la Conferencia Oeste con Houston Rockets y Minnesota Timberwolves.

