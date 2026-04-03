Luka Doncic sale lesionado en la derrota por paliza de los Lakers sobre el Thunder

Un auténtico trueno deportivo sacudió a Los Angeles Lakers la noche del jueves cuando visitaron a Oklahoma City Thunder. Un encuentro del que los de Hollywood no sólo resultaron apaleados a manos del mejor equipo de la NBA, 139-96; salieron muy preocupados debido la salud de Luka Doncic.

En efecto, el conjunto del sur de California vivió una velada para el olvido, superado de principio a fin por los vigentes campeones de liga, quienes dominaron con intensidad y disciplina, recordando la dura caída que los de JJ Redick ya habían sufrido meses atrás en el mismo Paycom Center. Sin embargo y al margen de la pizarra final, el foco se centró rápidamente en un Luka que encendió todas las alarmas tras lesionarse en el tercer cuarto.

Con más de siete minutos por disputarse en ese período, el estelar base esloveno sintió una molestia en la parte posterior de su pierna izquierda (tendón de la corva), que lo llevó a detenerse y caer al suelo visiblemente afectado. El gesto de frustración, llevándose las manos al rostro, reflejó la gravedad del momento, en especial considerando la etapa decisiva de la temporada.

Ya durante la madrugada del viernes, medios como Yahoo Sports confirmaron que la lesión está localizada en la corva, así que Doncic será evaluado mediante una resonancia magnética para determinar el alcance exacto de la misma.

Luka Doncic exited tonight's game with a left hamstring injury and will not return.



He had been on a HEATER since March 1, averaging 37.5 ppg. pic.twitter.com/qxKuEh55hh — New York Post Sports (@nypostsports) April 3, 2026

Pero el problema no surgió de forma repentina, dado que el seis veces All Star había mostrado señales de incomodidad en esa zona antes de concluir la primera mitad del choque, por lo que es factible que el propio jugador forzara físicamente en un intento por mantenerse en el partido.

Entretanto, el rendimiento del ex Dallas Mavericks estuvo lejos de su nivel habitual, ya que terminó con 12 puntos, incluyendo un pobre 3 de 10 en tiros de campo y 1 de 7 en triples, junto a acumular seis pérdidas de balón en 26 minutos.

El panorama de los Lakers agrava aún más la situación, considerando que estos venían de ganar 12 de sus anteriores 13 compromisos, manteniendo una lucha tremenda con los Denver Nuggets por la tercera posición del Oeste, lo que equivaldría a iniciar los playoffs en casa y evitar a OKC hasta las eventuales Finales de Conferencia.

“Es duro verle caer (a Doncic). Ojalá que todo vaya bien, nunca quieres ver eso”, señaló a la AP el alero de los californianos, Jake LaRavia. Ahora, todo queda en manos de los estudios médicos que determinarán si la lesión del astro balcánico representa sólo un susto o se traduce en un golpe severo a las aspiraciones de Los Angeles en la recta final de la temporada.

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