Luka Doncic se ofrece a pagar la multa de Adou Thiero tras ser expulsado en el Juego 4

Luka Doncic no ha podido ayudar a sus compañeros en la cancha, durante la primera ronda de playoffs entre Los Angeles Lakers y los Houston Rockets. Sin embargo, el esloveno ha buscado la manera de estar presente, no solo con su apoyo desde el banquillo.

El base, quien padece una distensión de grado 2 en el tendón de la corva desde el pasado 2 de abril, le dijo a Adou Thiero que él personalmente cubriría cualquier multa que la liga pudiera imponerle tras el cuarto partido de la serie, según informó Dave McMenamin, de ESPN.

Los Lakers perdieron por primera vez en la serie, con un abierto marcador 115-96. Thiero fue expulsado por un intercambio de palabras con Aaron Holiday, quien también fue expulsado.

Luka Doncic told Adou Thiero that he would personally cover any fine that the league might potentially give him after the game last night, per @mcten



Amazing to see Luka stick up for the rook 🤝 pic.twitter.com/6WP05MxNJs — LakersMuse (@LALMuse) April 27, 2026

Faltaban 1:11 minutos por jugar cuando sucedió el impasse entre ambos. Los Lakers estaban abajo en el marcador 113-91 y ambos entrenadores ya le habían dado ingreso a los jugadores que conforman la parte profunda de su banca.

Aunque los árbitros marcaron falta técnica por el intercambio de palabras tras un rebote, después fueron expulsados del compromiso. Doncic no jugó el partido, pero estuvo en la banca, vio de cerca la situación y se colocó a disposición de pagar cualquier multa que decida la liga.

Los Lakers han conseguido tres victorias en la serie ante Houston sin Doncic ni Austin Reaves, quien se sigue recuperando de una lesión, que casualmente le sucedió el mismo día que se lesionó su compañero, en la derrota ante el Oklahoma City Thunder del 2 de abril.

Los Lakers regresarán a casa este miércoles, para recibir a los Rockets y buscar sellar su clasificación a la segunda instancia de la postemporada.

Los Rockets también han estado tocados y solo han podido tener a Kevin Durant disponible en el Juego 2. Se lesionó en una rodilla en la práctica previa al Juego 1 y después sufrió un esguince de tobillo en el segundo encuentro que lo ha mantenido fuera de acción.

Adou Thiero and Aaron Holiday were ejected late in Sunday's game.pic.twitter.com/fqJPrlbli6 — Underdog NBA (@UnderdogNBA) April 27, 2026

Los Lakers se han apoyado en LeBron James, Luke Kennard y Rui Hachimura para tapar los huecos que han dejado los lesionados Reaves y Doncic. Aunque Thiero no es parte de la rotación principal de JJ Redick, es un jugador que ofrece un buen aporte en defensa cuando lo necesita su entrenador.

Se espera que para el Juego 5 esté de vuelta Reaves mientras que a Doncic lo tendrán que esperar para una eventual segunda ronda.

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