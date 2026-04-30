Luka Doncic regresaría para un eventual Juego 3 de Semifinales de Conferencia ante el Oklahoma City Thunder

Luka Doncic ha visto desde el banco de suplentes como sus compañeros no han podido conseguir la última victoria que ponga a Los Angeles Lakers en las Semifinales de Conferencia del Oeste.

Los angelinos estuvieron 3-0 en la serie y ahora con las dos victorias consecutivas de los Houston Rockets, se enfrentan a la posibilidad de ser el primer equipo en la historia de la NBA en desperdiciar una ventaja de ese tipo y quedar eliminado.

Los fanáticos de los Lakers esperan el regreso de Doncic, pero para la serie contra los Rockets no podrá ser. El base se sigue recuperando de una distensión de grado 2 en el isquiotibial izquierdo y lo más pronto que podría regresar es para un tercer juego de las semifinales del Oeste, si su equipo llega a esa instancia.

El Oklahoma City Thunder no tuvo problemas para vencer a los Phoenix Suns con un contundente 4-0 y espera en esa instancia a su rival entre Rockets y Lakers.

The earliest Luka Doncic could return from his hamstring strain would be Game 3 against the Thunder, if the Lakers advance in the playoffs, per @BrettSiegelNBA.



“He went over to Europe to get treatment on [his hamstring,] he came back over and it didn’t really change his… https://t.co/SuQ5yzRsEq pic.twitter.com/riSZJPKZ8y — ClutchPoints (@ClutchPoints) April 30, 2026

"Lo más pronto que Luka Doncic podría regresar de su distensión en el isquiotibial sería para el Juego 3 contra los Thunder, en caso de que los Lakers avancen en los playoffs", dijo el analista de la NBA, Brett Siegel.

"Viajó a Europa para recibir tratamiento en su isquiotibial, regresó y eso no cambió en absoluto sus plazos de recuperación. No ha reanudado los entrenamientos normales, solo ha estado realizando trabajo individual. Se perderá el inicio de esa serie contra OKC. Lo más pronto que podría volver a la cancha es cuando regresen a casa para los Juegos 3 y 4", añadió el especialista.

Austin Reaves, quien se lesionó también el 2 de abril como Doncic, precisamente en un juego ante el Thunder, regresó para el Juego 5 de la serie ante los Rockets, pero no pudo evitar la caída de su equipo en casa.

El escolta terminó con 22 puntos, 6 asistencias y 4 rebotes, con 2 triples en 8 intentos, pero el equipo sigue extrañando a Doncic, el máximo anotador de la temporada regular de la NBA.

Doncic conquistó el segundo título de anotación de su carrera, tras dejar 33.5 puntos, 8.3 asistencias, 7.7 rebotes y 1.6 robos, en su primera temporada completa con los Lakers.

Es el segundo título de anotación para el esloveno, tras el conseguido en la temporada 2023/24, cuando con el uniforme de los Dallas Mavericks cerró la temporada con 33.9 unidades por compromiso.

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