Luka Doncic reveló que los doctores de los Lakers le dieron 8 semanas de recuperación

Luka Doncic atendió este miércoles a la prensa tras la derrota de Los Angeles Lakers 108-90 ante el Oklahoma City Thunder en el Juego 1 de la serie de Semifinales de la Conferencia Oeste, revelando que su tiempo de recuperación era de 8 semanas y no de 6, como inicialmente se había informado.

Doncic, quien aún se recupera de una lesión en los isquiotibiales, comenzó a practicar con sus compañeros de los Lakers esta semana, sin embargo, aún no se ha entrenado con contacto ni intensidad. Aún falta camino por recorrer, por lo que es probable que se pierda la serie ante el Thunder si esta no se extiende al menos hasta el Juego 6.

"Simplemente estoy haciendo todo lo que puedo; como dije, cada día hago lo que se supone que debo hacer. Los médicos dijeron 8 semanas a principios del primer mes. Así que estoy cumpliendo con todo lo que me dicen", dijo Doncic, en declaraciones recogidas por Dave McMenamin.

"Fui a España para hacerme un tratamiento de plasma rico en plaquetas (PRP). Todo el mundo sabe que España es uno de los mejores países para hacerlo. Conozco y confío en mucha gente de España. Estuve tanto tiempo allí porque necesitaba cuatro días entre cada inyección. Así que me lo hice cuatro veces. Por eso me quedé más tiempo", agregó.

Aunque los reportes más optimistas aseguran que el base esloveno podría estar disponible para el Juego 3 o 4 de la serie ante OKC, otros aseguran que el campeón de anotación de la temporada 2025/26 de la NBA se perderá por completo el emparejamiento.

Q: Do you have any intention to play when the series shifts to LA?

A: “I’m just doing everything I can … Every day I’m doing things I’m supposed to do. … The doctor said eight weeks at the beginning of the first MRI. So I’m just going day by day and I feel better every day” pic.twitter.com/e9p1b3c5IY — Dave McMenamin (@mcten) May 6, 2026

ESPN es uno de esos medios que ha asegurando que Luka está muy lejos de volver a las canchas, informando que necesitaría de 10 a 15 días como mínimo para volver a practicar con contacto en las prácticas.

"No está cerca de volver. Lo más probable es que no vean a Luka Doncic en el inicio de esta serie (ante OKC); tal vez, como mínimo, pasen otros siete a diez días. Así que los Lakers se enfrentarán a una realidad: tendrán que arreglárselas sin él", dijo el periodista Brian Windhorst tras la clasificación de los Lakers a las semifinales.

El analista de la NBA, Brett Siegel, por su parte, pronosticó la semana pasada que el Juego 3 o 4 sería una fecha tentativa para su regreso, algo que parece cada vez más incierto en estos momentos.

"Viajó a Europa para recibir tratamiento en su isquiotibial, regresó y eso no cambió en absoluto sus plazos de recuperación. No ha reanudado los entrenamientos normales, solo ha estado realizando trabajo individual. Se perderá el inicio de esa serie contra OKC. Lo más pronto que podría volver a la cancha es cuando regresen a casa para los Juegos 3 y 4", dijo Siegel.

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