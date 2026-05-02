Luka Doncic necesitaría mínimo 10 días más para regresar a la acción con los Lakers

Los Angeles Lakers tendrán que afrontar las Semifinales de la Conferencia Oeste ante el campeón reinante de la NBA, Oklahoma City Thunder, sin su estrella Luka Doncic, quien aún se recupera de una lesión en los isquiotibiales que ni siquiera lo ha dejado comenzar a correr.

Aunque los reportes más optimistas aseguran que el base esloveno podría estar disponible para el Juego 3 o 4 de la serie ante OKC, otros aseguran que el campeón de anotación de la temporada 2025/26 de la NBA se perderá por completo el emparejamiento.

ESPN es uno de esos medios que ha asegurando que Luka está muy lejos de volver a las canchas, informando que necesitaría de 10 a 15 días como mínimo para volver a practicar con sus compañeros y hacer baloncesto de contacto en las prácticas.

"No está cerca de volver. Lo más probable es que no vean a Luka Doncic en el inicio de esta serie (ante OKC); tal vez, como mínimo, pasen otros siete a diez días. Así que los Lakers se enfrentarán a una realidad: tendrán que arreglárselas sin él", dijo el periodista Brian Windhorst tras la clasificación de los Lakers a las semifinales.

Windy on Luka possibly returning:



"He's not close. Most likely you're not gonna see Luka Doncic at the front end of this series maybe at least for another week to 10 days on the minimum. So the Lakers are gonna have a reality they're gonna have to do it without (him)" pic.twitter.com/bACw4czZvI — Oh No He Didn't (@ohnohedidnt24) May 2, 2026

Doncic viajó a España para someterse a un tratamiento de inyecciones para tratar su lesión en los isquiotibiales, sin embargo, el jugador no ha podido volver a hacer actividades de contacto en las prácticas del equipo. Cabe recordar que las lesiones de este tipo suelen ser engañosas y las probabilidades de recaer son altas.

"Lo más pronto que Luka Doncic podría regresar de su distensión en el isquiotibial sería para el Juego 3 contra los Thunder, en caso de que los Lakers avancen en los playoffs", dijo el analista de la NBA, Brett Siegel.

"Viajó a Europa para recibir tratamiento en su isquiotibial, regresó y eso no cambió en absoluto sus plazos de recuperación. No ha reanudado los entrenamientos normales, solo ha estado realizando trabajo individual. Se perderá el inicio de esa serie contra OKC. Lo más pronto que podría volver a la cancha es cuando regresen a casa para los Juegos 3 y 4", añadió el especialista.

La estrella de los Lakers estaba viviendo una de sus mejores temporadas en la NBA, promediando 33.5 puntos, 8.3 asistencias, 7.7 rebotes y 1.6 robos. El europeo logró el segundo campeonato de anotación de su carrera en la NBA al bajar el telón de su zafra regular con 33.5 puntos por encuentro. Se sumó a un selecto grupo de 20 jugadores que lo han logrado en más de una ocasión y es el primer miembro de Los Angeles Lakers en conseguirlo desde Kobe Bryant.

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