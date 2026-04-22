La marca de LeBron James cuando está arriba 2-0 en una serie de playoffs

El inicio de la postemporada en la NBA ha dejado algo muy claro: Nunca se puede dar por muerto a un equipo que tenga a LeBron James, después de que los Lakers consiguieran dos victorias en los dos primeros partidos de la serie de primera ronda ante los Houston Rockets.

Con las lesiones de Austin Reaves y Luka Doncic, descartados para la serie, los Rockets llegaron a esta instancia como los grandes favoritos para avanzar a la siguiente ronda. Sin embargo, James, Luke Kennard y Marcus Smart se han encargado de que no hagan falta los dos estelares escoltas.

Hay un dato contundente que emociona a los seguidores de Los Angeles: Nunca un equipo con LeBron James que ha ganado sus primeros dos partidos de una serie de playoffs, ha terminado como derrotado. En ese sentido, el veterano tiene récord de 24-0.

Los Lakers llegaron a esta instancia como el cuarto equipo ubicado en la Conferencia del Oeste y los Houston Rockets avanzaron como el quinto clasificado. En el primer partido los dirigidos por Ime Udoka no contaron con Kevin Durant, pero ni siquiera su regresó para el Juego 2 significó una victoria para los visitantes.

LeBron has NEVER lost a playoff series after going up 2-0 🤯



Look away Rockets fans 🫣 pic.twitter.com/3xfr6UJnzG — ESPN (@espn) April 22, 2026

Luke Kennard, el base que llegó a mediados de temporada desde los Atlanta Hawks en un movimiento que involucró a Gabe Vincent, ha sido el gran protagonista ofensivo del equipo californiano. El francotirador terminó el primer juego con 27 puntos y un 5-5 en triples mientras que en el segundo choque aportó 23 unidades.

James ha tenido sólidas actuaciones hasta ahora en los playoffs, alargando el buen momento con el que terminó la ronda regular. El veterano de 41 años de edad convirtió 19 puntos, 13 asistencias y 8 rebotes en el Juego 1 y en el Juego 2 fue el máximo anotador de su equipo con 28 puntos, además de 8 tableros y 7 pases de anotación.

Este miércoles se confirmó, según información del periodista de ESPN, Shams Charania, que los Lakers no forzarán el regreso de Austin Reaves ni Luka Doncic. Es decir, las responsabilidades ofensivas seguirán sobre los hombros de James, Kennard, Marcus Smart, Rui Hachimura y Deandre Ayton.

Los Lakers quedaron eliminados en la temporada pasada en primera ronda a manos de los Minnesota Timberwolves, que se impusieron con un categórico 4-1. Esta vez, James no quiere que su camino en postemporada termine tan rápido.

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