Ranking NBA: Los 6 favoritos al MVP de la temporada 2025/26

En el ecosistema de la NBA existen hitos que definen carreras: un anillo de campeonato; una canasta en el último segundo de las Finales o una trayectoria de longevidad asombrosa. Sin embargo, nada valida la excelencia individual de manera tan contundente como el MVP de la temporada regular.

Este galardón, rebautizado con el nombre de Trofeo Michael Jordan, no es simplemente una distinción estadística; es el reconocimiento que avala a un jugador siendo el epicentro del universo del baloncesto durante 82 partidos.

Ser el Most Valuable Player significa que la narrativa de la National Basketball Association ha girado en torno al dominio de dicho atleta; a su capacidad de liderazgo e impacto directo en las victorias. En la zafra 2025/2026, con la liga más globalizada y talentosa que nunca, el prestigio del premio ha alcanzado dimensiones históricas; pues ya no basta con ser el mejor anotador; se exige ser el arquitecto de un proyecto ganador.

Mientras se acerca el final del calendario regular, seis nombres han emergido sobre el resto, cada uno con un argumento único para reclamar el trono de MVP. Cualquiera que levante el cetro al final del curso no sólo habrá ganado un título individual; habrá escrito su nombre en las vitrinas doradas de este deporte.

6. Jaylen Brown | Boston Celtics

Jaylen Brown ha cargado con los sorprendentes Celtics en esta campaña | Winslow Townson-Imagn Images

El Más Valioso de las Finales en 2024 ha dado el paso definitivo para ser el rostro del orgullo verde, al menos en un ejercicio en el que Jayson Tatum recién ha vuelto a la duela tras una delicada lesión del tendón de Aquiles. Con 28.5 puntos (quinto en la liga), 7.0 rebotes y 5.1 asistencias, sumado a una defensa perimetral asfixiante, Brown ha demostrado que es el motor del segundo mejor club del Este, y cuarto de la justa (46-23), pero que al inicio de la misma y motivado a la baja prolongada de Tatum, no se encontraba en las quinielas para ocupar las posiciones de honor.

5. Luka Doncic | Los Angeles Lakers

En su primera zafra a tiempo completo en Hollywood, y ya adaptado a la presión de vestir de púrpura y oro, Luka está firmando prestaciones de altos quilates, al comandar la NBA en anotación (33.0), junto a notables 7.9 tableros y 8.5 asistencias (tercero). Su impacto en los Lakers ha sido superlativo, transformando un elenco veterano en una máquina de grandes virtudes ofensivas y que hoy parece enrumbada al top 3 de la siempre hostil Conferencia Oeste. El esloveno posee argumentos para finalizar entre los primeros tres al reconocimiento individual por segunda ocasión en su carrera.

4. Victor Wembanyama | San Antonio Spurs

Victor Wembanyama recibirá votos al MVP de la NBA 2025/26 | Sergio Estrada-Imagn Images

En su tercera campaña, el gigante francés ya no es un experimento, sino una realidad aterradora. Promediando 24.2 unidades, 11.1 rebotes y estratosféricos 3.0 tapones (líder), el fenómeno de 22 años ha llevado a los Spurs de vuelta a la relevancia competitiva, ocupando la segunda casilla del Oeste y manteniéndose cerca del primer lugar. La contribución del galo en el parqué es total; no en vano, es el candidato número uno al Defensor del Año y, al mismo tiempo, el eje de un ataque que fluye a través de su talento para tirar de tres y distribuir. Sin dudas, este extraterrestre ha roto los esquemas tácticos del distinguido circuito en ambos costados.

3. Cade Cunningham | Detroit Pistons

Pese a que acaba de sufrir un problema en los pulmones, el piloto de 24 primaveras es la principal razón por la que los Pistons deben ser considerados la gran sorpresa de la contienda. Tras años de reconstrucción, Detroit finalmente ha emergido como contendiente del Este, consiguiendo actualmente la primera plaza (49-19) y ostentando durante meses la mejor marca de la liga. Los números del doble All Star hablan por sí mismo: 25.5 puntos; 7.8 rebotes y 9.9 asistencias (segundo) lo sitúan en la élite de los directores de juego, aunado a erigirse en fuerte aspirante a la citada condecoración.

2. Nikola Jokic | Denver Nuggets

El Joker sigue desafiando las leyes de la lógica y la fatiga. Buscando consolidar su lugar en el Olimpo de los múltiples ganadores del Más Valioso, cortesía de tres (y dos segundos puestos) en el último lustro, el centro serbio mantiene un triple-doble de media (28.2, 12.6, 10.5), incluyendo lideratos en tableros y pases de anotación (pese a su rol de 5), así como en win shares o contribución a victorias de su equipo (12.4). Aunque los Nuggets parecen quedarse sin combustible para una siembra alta, el mejor jugador de las Finales de 2023 difícilmente no ocupe, cuanto menos, el podio en las votaciones.

1. Shai Gilgeous-Alexander | Oklahoma City Thunder

SGA ha dejado de ser una promesa para convertirse en un cirujano del tabloncillo. Con un promedio de 31.5 unidades (segundo), 6.2 asistencias y un asombroso 53% en tiros de campo, el canadiense ha llevado nuevamente a OKC a la cúspide del Oeste y de la NBA. Su valor reside en la eficacia, dado que nadie castiga la zona pintada desde la función de base como el último Más Valioso de la regular y las Finales, quien comanda la competición en rating de eficiencia (31.4), junto al factor de contar con un elemento intangible en la cúspide: cuando el partido se aprieta, el balón en sus manos es sinónimo de calma y ejecución perfecta para los campeones defensores. Claramente, Shai es favorito a repetir galadón individual.

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