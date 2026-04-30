Michael Jordan nunca tuvo resentimiento a LeBron James por el debate del mejor jugador de la historia de la NBA

La postura de Michael Jordan sobre quién es el mejor jugador en la historia de la NBA, tomando en cuenta el eterno debate entre él y LeBron James, fue revelada por Michael Wilbon, reconocido comentarista y especialista en la materia.

Wilbon, de ESPN, recordó cuando Michael Jordan lo instó a moderar las críticas sobre LeBron James, cuando el jugador de los Lakers daba sus primeros pasos en la liga con los Cleveland Cavaliers, por allá entre 2003 y 2004.

“Oye, con calma”, dijo Wilbon que Jordan le comentó en aquel entonces. “Cuando hables de esto mañana, trata con calma a este chico”.

Antes de los seis títulos que consiguió con los Chicago Bulls, que lo catapultaron como el mejor jugador de la historia, Jordan también recibió críticas en sus primeros años, cuando no conseguía ganar títulos y la NBA era dominada por los Celtics y los Lakers.

“Él entendía lo que iba a pasar públicamente, porque él había estado en esos mismos zapatos”, dijo Wilbon.

¿Quién es el mejor jugador de la historia para Jordan?

Muchos piensan que Jordan ha sentido algún tipo de resentimiento con LeBron, por haberlo superado en casi todos los renglones estadísticos y por ser también puesto por buena parte de la audiencia como el mejor de la historia.

“Si la gente piensa que, de alguna manera, Jordan ha resentido a LeBron, están equivocados. Es falso”, sentenció.

El comunicador reconoció que LeBron es uno de los jugadores que mejor entiende el juego y que sus análisis después de los partidos son muy enriquecedores.

“No puedes hablar con nadie sobre el juego que lo explique de forma más bella después (de un partido)”, dijo Wilbon. “Nadie es mejor que LeBron en eso”.

LeBron James se ha destacado en 23 temporadas por su compromiso por hacer las cosas bien, por cuidar su cuerpo y respetar al juego. Esos son aspectos que destaca Wilbon del jugador que con 41 años de edad se mantiene jugando y a un alto nivel.

“En 20 años, nunca he tenido una conversación con él de la que no haya salido con algo increíblemente memorable”, añadió.

Sobre las críticas de Wilbon a LeBron en el inicio de su carrera, el jugador de los Lakers ha sido muy respetuoso. “Cuando era más joven, solía escucharlo”, se limitó a decir.

Muchos sostienen que Jordan es mejor por haber ganado las seis Finales que disputó, pero eso a LeBron no le molesta. “Me molesta no haber tenido un mejor porcentaje de victorias individualmente en las Finales”, confesó James. “Pero que la gente intente convertirlo en algo negativo ya no me afecta como cuando era más joven”.

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