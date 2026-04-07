Michael Malone será entrenador de North Carolina: ¿Cuántos coaches élite han dirigido en universidades?

Michael Malone está preparado para otro reto en su carrera como entrenador, después de ser anunciado como entrenador principal de la Universidad de North Carolina, uno de los equipos con más historia de la NCAA.

Malone será el encargado de sustituir a Hubert Davis, quien decepcionó con la última actuación del equipo en el torneo, siendo uno de los favoritos a llevarse el título y quedando fuera de la competencia sin cumplir con las expectativas.

El reconocido estratega pasó 10 temporadas con los Denver Nuggets, tras ser despedido sorpresivamente en 2025. Sin embargo, su legado quedará marcado como el entrenador más exitoso en la historia de la divisa.

Malone es el entrenador más ganador en la historia de la franquicia, con un récord de temporada regular de 471-327 entre 2015 y 2025. El técnico de 54 años llevó a los Nuggets a ganar el título de la NBA en 2023, con Nikola Jokic y Jamal Murray como jugadores fundamentales en su esquema.

North Carolina intends to hire longtime NBA coach Michael Malone as the school’s next basketball coach, per ESPN’s @PeteThamel. He’s an NBA Championship coach with the Denver Nuggets from the 2022-23 season and has won 510 games as an NBA head coach. pic.twitter.com/OIe5wdmHue — Adam Schefter (@AdamSchefter) April 6, 2026

Antes de su etapa exitosa con Denver, Malone dirigió a los Sacramento Kings, equipo que lo despidió en la mitad de su segunda temporada al mando.

La trayectoria de Malone en el ámbito universitario es corta, siendo asistente en Oakland, Providence y Manhattan entre 1994 y 2001 previo a su etapa en la NBA. Cabe destacar que ya posee un vínculo familiar con la institución, puesto que su hija Bridget forma parte del equipo de voleibol de la propia universidad.

Es el primer entrenador desde Frank McGuire que es seleccionado para el cargo sin tener vínculos importantes con la universidad, en lo que respecta al baloncesto.

La Universidad de North Carolina viene de ser eliminada en la primera ronda del March Madness en cada una de las últimas dos temporadas, algo que terminó acabando la paciencia de la directiva y provocando el despido de Hubert Davis.

A continuación, repasamos los coaches de gran cartel que han dirigido en universidades.

1. Red Auerbach

El legendario entrenador de los Celtics tuvo un breve paso por Duke antes de dar el salto a los banquillos de la NBA.



Al nueve veces campeón de la NBA se le atribuye haber convertido a los Celtics en una de las franquicias más amadas y odiadas de todos los deportes. Sin embargo, antes de terminar en Boston, Auerbach tuvo una breve etapa en un equipo universitario que, años después, inspiraría sentimientos igual de divisivos. El nativo de Brooklyn conocía un poco el sur por sus días como jugador en George Washington, y en el 49 aceptó un puesto como asistente del entrenador de los Blue Devils, Gerry Gerard. Duke terminó con un récord de 13–9 ese año, pero los Tri-Cities Blackhawks (los actuales Hawks) sedujeron a Auerbach para volver al profesionalismo en la temporada de 1950.

2. Chuck Daly

Daly fue un trabajador incansable que alcanzó el éxito y el cariño en la NBA ya pasados los 50 años, pero solo tras décadas de esfuerzo en las trincheras escolares.



Tras comenzar su carrera en la secundaria Punxsutawney en Pensilvania, Daly aprovechó siete años como asistente en los Blue Devils para obtener el puesto de entrenador principal en Boston College a principios de los 70. Los resultados allí fueron mixtos, pero brilló con los Quakers de Penn, logrando un récord de 125-38 y llevando al equipo a cuatro torneos de la NCAA consecutivos. Los 76ers aprovecharon la oportunidad para contratarlo como asistente a principios de los 80, y el resto es historia.

3. K.C. Jones

K.C. Jones fue compañero del gran Bill Russell tanto en la universidad como en la NBA y, al igual que Russell, comenzó a entrenar nada más terminar su carrera como jugador.



Cuando Jones cerró su etapa como jugador del Salón de la Fama tras la temporada del 67, no tuvo que buscar muy lejos para empezar su camino como técnico. Se convirtió en el primero de tres ex-Celtics en dirigir a los "Judges" de la División III en Waltham, Massachusetts, usando ese trabajo como trampolín para ser asistente en la División I con Harvard. En 1971, Harvard terminó con 16–10 -su mejor récord en 13 años- y cuatro temporadas después, Jones ya tenía en su haber el primero de sus cinco títulos de conferencia en la NBA.

4. Gregg Popovich

El futuro icono de los Spurs se inició como entrenador con los Falcons de Air Force, donde había jugado a finales de los 60.



Posteriormente, pasó casi una década dirigiendo a los Sagehens de la División III, con una excepción inusual: en 1987 se alejó de Pomona-Pitzer durante un año para trabajar como asistente sin sueldo en los Jayhawks de Kansas bajo el mando de Larry Brown. En parte como gesto de buena voluntad hacia Popovich, Kansas jugó contra Pomona-Pitzer en 1988, ganando 94–38 en su camino al título nacional. Aquello puso a Popovich en el radar de Brown, quien lo contrató como asistente de San Antonio para la temporada de 1989.

5. Stan Van Gundy

Stan Van Gundy fue un trotamundos del baloncesto universitario antes de dirigir a cuatro franquicias distintas de la NBA.



En pocas palabras: Van Gundy se lo trabajó (su hermano Jeff también fue asistente en Providence y Rutgers). Irónicamente, considerando su enorme éxito posterior en la NBA, Van Gundy tuvo dificultades en sus dos puestos como entrenador principal en la NCAA: terminó con 54–60 en los River Hawks y 13–14 en su único año al frente de los Badgers de Wisconsin. Wisconsin rescindió su contrato tras la temporada del 95 y se unió al Heat como entrenador asistente, iniciando una carrera en la NBA de varias décadas.

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