El motivo por el que Klay Thompson puede terminar en Los Angeles Lakers

La situación de Klay Thompson en los Dallas Mavericks ha generado numerosas especulaciones en las últimas horas, después de que el veterano tirador no viajara con el equipo antes del partido frente a los Phoenix Suns, la noche del martes. Un hecho que indirectamente podría beneficiar a Los Angeles Lakers.

Aunque la franquicia texana mantiene oficialmente al seleccionado a cinco Juegos de Estrellas como “cuestionable” por descanso, las declaraciones a Bleacher Report del entrenador Jason Kidd, quien confirmó que el escolta no estaba con el grupo, alimentaron rumores sobre una posible rescisión de contrato.

Por el momento no existe confirmación de que los Mavericks estén considerando una salida inmediata del ganador de cuatro anillos de campeón de NBA con Golden State Warriors; sin embargo, el hecho de que en su segunda campaña en Dallas siga sin rendir acorde a lo esperado, al punto de ser suplente en 40 de sus 48 compromisos disputados, da a pensar en la posibilidad de separarse de la citada organización cuanto antes.

El escopetero de 36 años percibe 16,.6 millones de dólares en la 2025/2026 y tiene asegurado 17.4 en el próximo curso, motivo que habría influido para que la gerencia de los Mavs se piense en rescindir dicho acuerdo y ahorrar algo de dinero pensando en el futuro a corto plazo.

Por otro lado, el contexto deportivo del equipo también contribuye a la incertidumbre. Dallas parece encaminado hacia un proceso de renovación de roster, con la mirada puesta en construir el proyecto alrededor del joven talento Cooper Flagg. No en vano, la directiva traspasó en el pasado "deadline" al estelar Anthony Davis y al armador D'Angelo Russell a Washington Wizards, y diversos reportes señalaron que varios veteranos, entre ellos Daniel Gafford, P.J. Washington y el propio Thompson, recibieron interés de otras escuadras.

Los rumores también han vinculado al antiguo escudero estelar de Stephen Curry con Lakers en caso de que se produzca una eventual compra de contrato. El miembro de dos All-NBA ya había sido relacionado con la entidad de Hollywood antes de firmar con los Mavericks en condición de agente libre en 2024..

Eso sí, el encaje no sería sencillo desde el punto de vista contractual, ya que Los Angeles se vería obligado a liberar un puesto en su nómina actual, además de tener que pagar impuesto de lujo, una realidad que en el Crypto.com Arena han querido evitar los últimos años.

