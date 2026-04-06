NBA en vivo online: Cómo ver Oklahoma City Thunder vs. Los Angeles Lakers en TV y streaming

Tras dos visitas complicadas, y para el olvido, Los Angeles Lakers regresan a su feudo, el Crypto.com Arena, a fin de recibir el martes nada menos que al mejor equipo de la NBA, el Oklahoma City Thunder, en un juego decisivo en las aspiraciones de los californianos de culminar terceros en el Oeste.

Efectivamente, los hombres de JJ Redick, con dos ausencias de peso, deberán sorprender a los vigentes campeones de la competición, y primeros sembrados del Oeste, si desean conservar la tercera casilla de la hostil conferencia, ya que están igualados en foja con los embalados Denver Nuggets (50-28 cada uno), mientras que otro club en racha ganadora, Houston Rockets, se encuentra a 1.0 juego de dicha posición.

Eso sí, el coach Redick deberá conseguir variantes en su dibujo para maquillar las bajas por lesión de Luka Doncic y Austin Reaves, mientras que LeBron James tendrá que dar un salto a nivel de responsabilidades, respecto a lo que va de curso, para que Los Angeles aspire a superar a Oklahoma City.

Los dos elencos ya chocaron el pasado jueves, pero en el Paycom Center, y fue el Thunder quien se impuso por paliza (139-96) a unos Lakers quienes sufrieron la delicada lesión de Doncic.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Oklahoma City Thunder vs. Los Angeles Lakers?

Ciudad: Los Angeles, California, Estados Unidos.

Fecha: martes 7 de abril.

Horario: 10:30 p.m. (Este de Estados Unidos); 8:30 p.m. (México DF); 4:30 a.m. del 8 de abril (España).

Estadio: Crypto.com Arena.

¿Cómo se podrá ver el Thunder vs. Lakers en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Estados Unidos NBC, FanDuel Sports Network Oklahoma y Spectrum SportsNet NBA League Pass, Peacock, FuboTV y DirecTV Stream México ESPN Amazon Prime Resto de Latinoamérica ESPN Disney+ España DAZN DAZN App y NBA League Pass

Los resultados de los últimos 5 partidos de Thunder y Lakers

Thunder Lakers W | Jazz 111 - Thunder 146 L | Lakers 128 - Mavericks 134 W | Lakers 96 - Thunder 139 L | Lakers 96 - Thunder 139 W | Pistons 110 - Thunder 114 W | Cavaliers 113 - Lakers 127 W | Knicks 100 - Thunder 111 W | Wizards 101 - Lakers 120 W | Bulls 113 - Thunder 131 W | Nets 99 - Lakers 116

Últimas noticias de Oklahoma City Thunder

El USA Today cree que el entrenador de OKC, Mark Daigneault, dará descanso al astro del backcourt Shai-Gilgeous Alexander y al interno Chet Holgrem una vez el equipo asegure el primer lugar del Oeste.

Últimas noticias de Los Angeles Lakers

El periodista Chams Charania reveló que Luka Doncic se tratará de su lesión en el tendón de la corva izquierda en Europa, y que espera volver a los Lakers tan pronto pueda en playoffs, aunque probablemente se pierda la primera ronda.

Entretanto, el propio Charania señaló que Austin Reaves, lesionado en la costilla, no volvería en lo que resta de fase regular pero sí debería llegar a los playoffs.

Reportes de lesionados de Thunder y Lakers

Thunder: Thomas Sorber fuera (rodilla).

Lakers: Marcus Smart duda (pantorrilla); Austin Reaves fuera (costilla), Luka Doncic fuera (tendón de la corva).

Probables quintetos abridores de Thunder y Lakers

Cavaliers: Shai Gilgeous-Alexander, Lu Dot, Jalen Williams, Chet Holmgren y Isaiah Hartenstein.

Lakers: Luke Kennard, Jake LaRavia, LeBron James, Rui Hachimura y Deandre Ayton.

Pronóstico SI ES

Sin sus dos mayores argumentos en ataque, y a nivel de generación de juego, será muy difícil para Los Angeles hacerle daño al férreo sistema defensivo de OKC, que seguramente afrontará con su roster completo este compromiso, incluyendo Jalen Williams, quien ya está de vuelta a la acción.

Resultado: victoria del Thunder.

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