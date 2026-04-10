NBA en vivo online: Cómo ver Phoenix Suns vs. Los Angeles Lakers en TV y streaming

Si Los Angeles Lakers desean, cuanto menos, empezar los Playoffs de la NBA como locales estarán obligados a ganar este viernes cuando reciban a los irregulares Phoenix Suns.

En efecto, el afamado elenco de púrpura y oro jugará el encuentro del Crypto.com Arena en noches consecutivas, luego de superar el jueves a Golden State Warriors y cortar una cadena de tres reveses. Asimismo, si los entrenados por JJ Redick ganan los dos partidos restantes de la fase regular, asegurarán la cuarta casilla de la Conferencia Oeste, e incluso serán terceros si no vuelven a perder y los Denver Nuggets caen en algunos de sus dos compromisos del calendario.

Entretanto, los Suns han ganado cinco de sus recientes 10 desafíos, incluyendo el más reciente, el miércoles versus Dallas Mavericks. Los de Arizona no sólo aseguraron el Play-In, sino que accionarán en su feudo en el mini torneo que da acceso a los playoffs, al quedar séptimos en el Oeste.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Phoenix Suns vs. Los Angeles Lakers?

Ciudad: Los Angeles, California, Estados Unidos.

Fecha: viernes 10 de abril.

Horario: 10:30 p.m. (Este de Estados Unidos); 8:30 p.m. (México DF); 4:30 a.m. del 11 de abril (España).

Estadio: Crypto.com Arena.

¿Cómo se podrá ver el Thunder vs. Lakers en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Estados Unidos Espectrum SportsNet NBA League Pass y FuboTV México ESPN Amazon Prime Resto de Latinoamérica ESPN Disney+ España DAZN DAZN App y NBA League Pass

Los resultados de los últimos 5 partidos de Suns y Lakers

Suns Lakers W | Mavericks 107 - Suns 112 W | Lakers 119 - Warriors 103 L | Rockets 119 - Suns 105 L | Thunder 123 - Lakers 87 W | Suns 120 - Bulls 110 L | Lakers 128 - Mavericks 134 L | Suns 107 - Hornets 127 L | Lakers 96 - Thunder 139 L | Suns 111 - Magic 115 W | Cavaliers 113 - Lakers 127

Últimas noticias de Phoenix Suns

Los Suns confirmaron en su reporte diario que el alero Grayson Allen volverá a la acción ante los Lakers, tras perderse el último partido, frente a los Mavs, por dolores en su rodilla.

Por su parte, el talentoso escolta Jalen Green es duda para este encuentro debido a presentar molestias en su rodilla izquierda, las cuales le hicieron abandonar el cotejo del miércoles en el propio primer cuarto.

Por último, NBC Sports reveló que el estelar base-escolta Devin Booker sí se ausentará del duelo versus Los Angeles a raíz de una lesión en su tobillo.

Últimas noticias de Los Angeles Lakers

El entrenador de Lakers, JJ Redick, anunció a los medios que el versátil Jake LaRavia y el escopetero Luke Kennard seguirán ocupando su backcourt titular mientras Marcus Smart, en duda para el juego del viernes, siga en lista de lesionados (tobillo).

Los Angeles Times cree que LeBron James permanecerá en acción, pese a ser el segundo choque en jornada consecutiva para los californianos, quienes necesitan vencer a los de Arizona para mantener el cuarto lugar del Oeste. Hay que recordar que el legendario alero acumula días con dolencias en su pie.

Reportes de lesionados de Suns y Lakers

Suns: Jalen Green duda (rodilla), Devin Booker fuera (tobillo), Jordan Goodwin fuera (tobillo) y Haywood Highsmith fuera (rodilla) .

Lakers: Marcus Smart duda (pantorrilla), Austin Reaves fuera (costilla) y Luka Doncic fuera (tendón de la corva).

Probables quintetos abridores de Suns y Lakers

Suns: Collin Gillespie, Jalen Green o Jordan Goodwin, Grayson Allen, Dillon Brooks y Khaman Maluach.

Lakers: Luke Kennard o Marcus Smart, Jake LaRavia, LeBron James, Rui Hachimura y Deandre Ayton.

Pronóstico SI ES

A pesar de las delicadas y conocidas ausencias de Luka Doncic y Auistin Reaves, Los Angeles será local y aún contará con LeBron James ante un Phoenix mermado por la baja de su gran referente, Devin Booker, y quizás también de su segunda opción en ataque, Jalen Green. Un encuentro en el que si los de Redick no cambian por triunfo, la situación será más preocupante todavía de lo que se cree.

Resultado: Victoria de Lakers.

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