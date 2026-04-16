NBA Play-In en vivo online: Cómo ver Golden State Warriors vs. Phoenix Suns en TV y streaming

El Play-In de la NBA llega a su jornada decisiva este viernes, cuando los peligrosos Golden State Warriors vuelvan a la carretera en busca de la última plaza a los playoffs 2026, ahora ante unos Phoenix Suns que pudieran materializar un colapso histórico.

En efecto, la popular escuadra de San Francisco accedió a este mini torneo como décimo en la Conferencia Oeste; sin embargo, ya superó a Los Angeles Clippers el miércoles, en un duelo de vivir o morir, por lo que ahora deberá hacer lo propio ante una divida desértica que, pese a culminar séptima en la ronda regular, cayó a manos de Portland Trail Blazers, también en el Mortgage Matchup Center, pero el martes.

Quien gane dicho compromiso finalizará octavo en el Oeste, por lo que se cruzará en la primera ronda de los playoffs, a ganar cuatro de siete juegos, nada menos que con el sembrado 1 y mejor equipo de la liga, el campeón defensor, Oklahoma City Thunder.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Golden State Warriors vs. Phoenix Suns?

Ciudad: Phoenix, Arizona, Estados Unidos.

Fecha: viernes 17 de abril.

Horario: 10:00 p.m. (Este de Estados Unidos); 8:00 p.m. (México DF); 4:00 a.m. del 18 de abril (España).

Estadio: Mortgage Matchup Center.

¿Cómo se podrá ver el Warriors vs. Suns en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Estados Unidos Exclusivo en streaming Amazon Prime Video México Exclusivo en streaming Amazon Prime Video y NBA League Pass Resto de Latinoamérica ESPN Disney+ yy NBA League Pass Espana DAZN DAZN+, Amazon Prime Video y NBA League Pass

Los resultados de los últimos 5 partidos de Warriors y Suns

Warriors Suns W | Warriors 126 - Clippers 121 L | Trail Blazers 114 - Suns 110 L | Warriors 110 - Clippers 115 W | Suns 135 - Thunder 103 W | Warriors 118 - Kings 124 L | Suns 73 - Lakers 101 L | Lakers 119 - Warriors 103 W | Mavericks 107 - Suns 112 W | Kings 110 - Warriors 110 L | Rockets 119 - Suns 105

Últimas noticias de Golden State Warriors

Pese a ser un puesto 4 natural, el brasileño Gui Santos fue utilizado en el primer juego del Play-In de los Warriors como alero bajo titular, mientras que el entrenador en jefe, Steve Kerr, dio a entender al San Francisco Chronicle que seguirá probando esa variante al menos en el partido decisivo por el cupo a playoffs.

Por su parte, el centro Quinten Post pudiera regresar a la acción este viernes, según NBC Sports, tras dos semanas de ausencia por una lesión en su pie.

Últimas noticias de Phoenix Suns

El ascendente escolta Jalen Green parece haber dejado atrás su lesión de rodilla, así que estará en el quinteto titular de Phoenix versus Golden State.

Reportes de lesionados de Warriors y Suns

Warriors: Quinten Post duda (pie), Moses Moody fuera (rodilla ) y Jimmy Butler fuera (rodilla).

Suns: no tienen lesionados.

Probables quintetos abridores de Warriors y Suns

Warriors: Stephen Curry, Brandin Podziemski, Gui Santos, Draymond Green y Kristaps Porzingis.

Suns: Devin Booker, Jalen Green, Jordan Goodwin, Dillon Brooks y Mark Williams.

Pronóstico SI ES

Aunque ya han recuperado a su estelar dúo del backcourt, Devin Booker-Jalen Green, los Suns no vienen jugando bien y tienen la presión de, tras fallar ante Trail Blazers, recibir ahora a unos Warriors sin complejos, y a la vez curtidos en este tipo de partidos, con la categoría y el bagaje ganador de Stephen Curry y Draymond Green en la duela, y el coach Kerr en la pizarra táctica.

Resultado: victoria de Warriors.

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