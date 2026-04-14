NBA Play-In en vivo online: Cómo ver Orlando Magic vs. Philadelphia 76ers en TV y streaming

Orlando Magic y Philadelphia 76ers tienen grandes expectativas por jugar la postemporada y se medirán en su segundo partido en la historia del Torneo Play-In de la NBA, cuando se enfrenten este miércoles.

Ambos ganaron como el séptimo clasificado en los últimos dos años: los 76ers derrotaron a Miami en 2024, y el Magic venció a Atlanta el año pasado. Por ende, tienen experiencia en este tipo de instancias de la temporada.

El ganador avanzará a los Playoffs de la NBA como la el séptimo sembrado de la Conferencia Este, mientras que el perdedor tendrá que enfrentarse al ganador del duelo entre los Hornets y el Heat.

Filadelfia ganó dos de los tres enfrentamientos contra Orlando esta temporada y no se enfrentan desde el pasado 9 de enero.

Joel Embiid está descartado para este compromiso | Bill Streicher-Imagn Images

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Orlando Magic vs. Philadelphia 76ers?

Ciudad: Filadelfia, Estados Unidos.

Fecha: miércoles 15 de abril.

Horario: 7:30 p.m. (Este de Estados Unidos); 5:30 p.m. (México DF); 1:30 a.m. del 16 de abril (España).

Estadio: Xfinity Mobile Arena

¿Cómo se podrá ver el Orlando Magic vs. Philadelphia 76ers en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Estados Unidos No disponible en TV abierta Amazon Prime Video (Exclusiva) México ESPN Amazon Prime Video y NBA League Pass Resto de Latinoamérica Movistar+ Amazon Prime Video y NBA League Pass España ESPN Amazon Prime Video y NBA League Pass

Los resultados de los últimos 5 partidos de Magic y 76ers

Magic 76ers L | Magic 108-113 Celtics W | 76ers 126-106 Bucks W | Magic 127-103 Bulls W | 76ers 105-94 Pacers W | Magic 132-120 Timberwolves L | 76ers 102-113 Rockets W | Magic 123-107 Pistons L | 76ers 102-115 Spurs W | Magic 112-108 Pelicans L | 76ers 93-116 Pistons

Últimas noticias del Orlando Magic

La NBA multó esta semana al Orlando Magic por $25.000 por no reportar previo a un encuentro la salud del jugador Anthony Black, previo a la victoria 123-107 sobre los Detroit Pistons. El base está en una gran campaña, con promedios de 15.1 puntos y 3.8 asistencias en la ronda regular.

El Magic desperdició una oportunidad de oro el domingo. Tras caer 108-113 ante los suplentes de los Boston Celtics, el equipo dejó escapar la posibilidad de asegurar la ventaja de localía para este trascendental encuentro.

Últimas noticias de Philadelphia 76ers

A pesar de los esfuerzos para contar con su principal figura, Joel Embiid, el pívot no estará disponible para el Play-In. El centro fue operado la semana pasada del apéndice de emergencia, previo a un encuentro ante los Houston Rockets.

Ante la baja de Embiid, Andre Drummond será el centro titular ante los Orlando Magic, según reportaron varios periodistas que siguen a los 76ers. El novato Adem Bona también tendrá minutos importantes ante la baja del centro regular del equipo.

Reporte de lesionados Magic y 76ers

Magic

Jonathan Isaac: Fuera por una lesión en la rodilla izquierda.

Jett Howard: Descartado por un esguince de tobillo.

Wendell Carter Jr.: Jugará con una máscara protectora debido a una fractura nasal.

76ers

Joel Embiid: Descartado por una operación en el apéndice.

Johni Broome: Fuera por una lesión de rodilla.

Cameron Payne: Fuera por una lesión en el tendón de la corva.

Probables quintetos abridores del Magic y 76ers

Orlando Magic: Desmond Bane, Jalen Suggs, Paolo Banchero, Franz Wagner, Wendell Carter.

Philadelphia 76ers: Duncan Robinson, Daniss Jenkins, Ausar Thompson, Tobias Harris, Andre Drummond.

Pronóstico SI ES

Orlando viene de dejar muchas dudas en el compromiso del domingo, cayendo ante los suplentes de los Celtics. Sin embargo, algo que deben aprovechar es la ausencia de Joel Embiid, que es el jugador más poderoso en la pintura de los 76ers. Aunque jugar como visitante es complicado, el Magic tiene todo para avanzar ya que se encuentran sanos.

Resultado: victoria de Orlando.

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