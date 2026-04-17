NBA Playoffs en vivo online: Cómo ver Atlanta Hawks vs. New York Knicks en TV y streaming
La hora de la verdad ha llegado. Tras 82 largos compromisos de ronda regular, los Playoffs de la NBA 2026 dicen presente desde este sábado con varios desafíos, incluyendo el de los New York Knicks abriendo su serie de primera ronda contra Atlanta Hawks.
En efecto, el afamado elenco de la Gran Manzana consiguió el tercer lugar de la Conferencia Este (53-29), motivo por el que arranca en el mítico Madison Square Garden una eliminatoria al mejor de siete juegos contra su par del estado de Georgia, sextos en el segmento (46-36).
Luego de alcanzar las Finales de Conferencia en 2025, los entrenados por Mike Brown saben que están ante una enorme oportunidad de alcanzar sus primeras Finales de liga desde un muy lejano 1999, ya que en esta oportunidad no parece haber un claro candidato a ganar el Este. Entretanto, los Hawks cuentan con un potencial tremendo de cara al futuro, pero tendrían que juntarse varios factores para dar el zarpazo este año.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Atlanta Hawks vs. New York Knicks?
- Ciudad: Nueva York, Nueva York, Estados Unidos.
- Fecha: sábado 18 de abril.
- Horario: 6:00 p.m. (Este de Estados Unidos); 4:00 p.m. (México DF); 12:00 a.m. del 19 de abril (España).
- Estadio: Madison Square Garden.
¿Cómo se podrá ver el Hawks vs. Knicks en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming
Estados Unidos
NBC
Peacock
México
ESPN
Amazon Prime Video y NBA League Pass
Resto de Latinoamérica
ESPN
Disney+
España
Exclusivo en streaming
Amazon Prime Video
Los resultados de los últimos 5 partidos de Hawks y Knicks
Hawks
Knicks
L | Hawks 117 - Heat 143
L | Hornets 110- Knicks 96
W | Cavaliers 102 -Hawks 124
W | Raptors 95 - Knicks 112
L | Hawks 116 - Cavaliers 122
W | Celtics 106 - Knicks 112
L | Knicks 108 - Hawks 105
W | Knicks 108 - Hawks 105
W | Hawks 141 - Nets 107
W | Bulls 96 - Knicks 136
Últimas noticias de Atlanta Hawks
- NBC Sports reveló que el centro Jock Landale se perderá toda la primera ronda de los playoffs por una lesión de tobillo. Incluso, si Atlanta pasara a la segunda vuelta, el gigante australiano tampoco tendría asegurada su participación.
Últimas noticias de New York Knicks
- El New York Times indicó que el escolta Landry Shamet es duda para el Juego 1 entre Knicks y Hawks por problemas en la rodilla.
- En cambio, el coach Brown sí contará este sábado con sus estrellas Jalen Brunson y Karl-Anthony Towns, a pesar de que ambos han sufrido algunos problemas físicos desde la semana pasada.
Reportes de lesionados de Hawks y Knicks
- Hawks: Jock Landale fuera (tobillo).
- Knicks: Landry Shamet duda (rodilla).
Probables quintetos abridores de Hawks y Knicks
- Hawks: C.J. McCollum, Nickeil Alexander-Walker, Dyson Daniels, Jalen Johnson y Onyeka Okongwu.
- Knicks: Jalen Brunson, Mikal Bridges, Josh Hart, OG Anunoby y Karl-Anthony Towns.
Pronóstico SI ES
Los Hawks tienen mucho talento de cara al futuro, y lo demostraron haciendo una buena ronda regular; sin embargo, los Knicks lucieron fuertes en casa a lo largo del curso y prácticamente no tienen ninguna baja para este inicio de la serie, así que son favoritos para salir airosos.
Resultado: victoria de Knicks.
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