NBA Playoffs en vivo online: Cómo ver Denver Nuggets vs. Minnesota Timberwolves en TV y streaming

La ausencia definitiva de Anthony Edwards quizás sea el elemento que termine desequilibrando esta primera ronda de los playoffs hacia un lado; sin embargo, los Denver Nuggets no podrán confiarse este jueves si desean recuperar la localía y forzar un séptimo y decisivo encuentro ante Minnesota Timberwolves.

Efectivamente, el elenco de Colorado ganó sin mayores dificultades el cuarto compromiso contra su par de Minneapolis; no obstante, ahora debe hacer lo propio a domicilio, el Target Center, escenario que suele ser hostil para la visita en postemporada.

A su vez, los T-Wolves estarán casi obligados a lucir su mejor versión en defensa, sobre todo de Rudy Gobert contra Nikola Jokic, para tener opciones de dar el zarpazo definitivo y meterse de forma sorprendente en las Semifinales del Oeste, donde ya esperan los talentosos San Antonio Spurs.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Denver Nuggets vs. Minnesota Timberwolves?

Ciudad: Minnesota, Minneapolis, Estados Unidos.

Fecha: jueves 30 de abril.

Horario: 9:30 p.m. (Este de Estados Unidos); 7:30 p.m. (México DF); 3:30 a.m. del 1 de mayo (España).

Estadio: Target Center

¿Cómo se podrá ver el Nuggets vs. Timberwolves en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Estados Unidos ESPN NBA League Pass, Sling TV y FuboTV México ESPN Amazon Prime Video Resto de Latinoamérica ESPN Disney+ España Exclusivo en streaming Amazon Prime Video y DAZN

Los resultados de los últimos 5 partidos de Nuggets y Timberwolves

Nuggets Timberwolves W | Timberwolves 113 - Nuggets 125 L | Timberwolves 113 - Nuggets 125 L | Nuggets 96 - Timberwolves 112 W | Nuggets 96 - Timberwolves 112 L | Nuggets 96 - Timberwolves 113 W | Nuggets 96 - Timberwolves 113 L | Timberwolves 119 - Nuggets 114 W | Timberwolves 119 - Nuggets 114 W | Timberwolves 105 - Nuggets 116 L | Timberwolves 105 - Nuggets 116

Últimas noticias de Denver Nuggets

ESPN reveló que el ala-pívot Aaron Gordon también es duda para el Juego 6 de esta serie, recordando que no accionó en el cotejo anterior debido a sus problemas en la pantorrilla.

Últimas noticias de Minnesota Timberwolves

Según NBC Sports, el armador suplente de los T-Wolves, Bones Hyland, es duda para este sexto choque a raíz de dolores en su rodilla.

Reporte de lesionados de Nuggets y Timberwolves

Nuggets: Aaron Gordon duda (pantorrilla) y Peyton Watson fuera (tendón de la corva).

Timberwolves: Bones Hyland duda (rodilla), Anthony Edwards fuera (rodilla) y Donte DiVincenzo fuera (talón de Aquiles).

Probables quintetos abridores de Nuggets y Timberwolves

Nuggets: Jamal Murray, Christian Braun, Cam Johnson, Aaron Gordon o Spencer Jones y Nikola Jokic.

Timberwolves: Mike Conley Jr., Ayo Dosunmu, Jaden McDaniels, Julius Randle y Rudy Gobert.

Pronóstico SI ES

Incluso si Aaron Gordon no actúa en este desafío, Denver tiene todo para recuperar la localía, en especial porque Minnesota pierde mucho sin su gran estrella, Anthony Edwards, y sin el versátil Donte DiVincenzo.

Resultado: victoria de Nuggets.

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