NBA Playoffs en vivo online: Cómo ver Houston Rockets vs. Los Angeles Lakers en TV y streaming

El Juego 2 de la primera ronda de playoffs de la Conferencia Oeste entre Los Angeles Lakers y los Rockets promete ser una batalla, con dos equipos bastante parejos que buscarán viajar a Houston en la mejor situación posible.

Los Rockets esperan contar con Kevin Durant, mientras que los Lakers jugarán sin sus dos máximos anotadores de la ronda regular, como lo son Austin Reaves y Luka Doncic, quienes siguen lesionados y el equipo no los forzará para este encuentro.

Después de una contundente victoria el sábado de los dirigidos por JJ Redick, que vencieron 107-98 al equipo de Houston, el entrenador JJ Redick envió un emotivo mensaje, que puede hacer sacar lo mejor de cada uno de sus dirigidos en el resto de la serie.

"Voy a ser honesto con ustedes. La manera en que ustedes prepararon este partido en las últimas semanas, todo lo que hablamos, todo este tiempo que hemos estado juntos, hicieron que eleváramos nuestro nivel. Todavía nos queda mucho por hacer, pero estamos en el camino correcto. Hemos tenido una gran semana y necesitamos tres (victorias) más", dijo Redick, en el camerino de los Lakers.

Kennard se fue de 5-5 en triples en el Juego 1 | Kirby Lee-Imagn Images

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Houston Rockets vs. Los Angeles Lakers?

Ciudad: Los Angeles, California, Estados Unidos.

Fecha: Martes 21 de abril.

Horario: 10:30 p.m. (Este de Estados Unidos); 8:30 p.m. (México DF); 4:30 a.m. del 22 de abril (España).

Estadio: Crypto.com Arena.

¿Cómo se podrá ver el Rockets vs. Lakers en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Estados Unidos ABC NBA League Pass y FuboTV México ESPN NBA League Pass Resto de Latinoamérica ESPN Disney+ y NBA League Pass España Exclusivo en streaming DAZN

Los resultados de los últimos 5 partidos de Rockets y Lakers

Rockets Lakers L | Rockets 98-107 Lakers W | Lakers 107-Rockets 98 W | Rockets 132-101 Grizzlies W | Lakers 101-Suns 73 L | Rockets 132-136 Timberwolves W | Lakers 131-107 Jazz W | Rockets 113--102 76ers W | Lakers 119-103 Warriors W | Rockets 119-105 Suns L | Thunder 123-87 Lakers

Últimas noticias de Houston Rockets

Shams Charania, de ESPN, habló sobre la situación de Kevin Durant. “Su estatus está en el aire. Según tengo entendido, Kevin Durant está lidiando con una contusión profunda en el tendón rotuliano derecho... Los Rockets son optimistas de que Durant podrá regresar tan pronto como en el Juego 2, pero está por verse”.

Últimas noticias de Los Angeles Lakers

LeBron James y Bronny James se convirtieron en la primera pareja padre-hijo que juega juntos en un juego de playoffs de la NBA. “Eso es probablemente lo más loco que me ha pasado en toda mi carrera”, dijo el veterano tras el primer juego de la serie.

Los Lakers no han ofrecido detalles de la situación de Austin Reaves y Luka Doncic. Se espera que al menos el esloveno pueda estar disponible para los partidos en Houston, pero todo dependerá de la evolución de su recuperación.

Reportes de lesionados de Rockets y Lakers

Rockets: Jock Landale fuera (tobillo), Kevin Durant duda (rodilla).

Lakers: Austin Reaves fuera (oblicuo) y Luka Doncic fuera (tendón de la corva).

Probables quintetos abridores de Rockets y Lakers

Rockets: Amen Thompson, Josh Okogie, Kevin Durant, Jabari Smith Jr. y Alperen Şengün.

Lakers: Marcus Smart, Jake LaRavia, LeBron James, Rui Hachimura y DeAndre Ayton.

Pronóstico SI ES

El baloncesto es un juego de ajustes y Houston necesita hacerlo si quiere ir a casa con una victoria en el bolsillo. Detener a Luke Kennard debe ser la principal estrategia del equipo de los Rockets, que sufrió con el perimetral. Si vuelve Kevin Durant, la ventaja para Houston es clara.

Resultado: victoria de Houston.

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