NBA Playoffs en vivo online: Cómo ver Los Angeles Lakers vs. Houston Rockets en TV y streaming

Los Angeles Lakers sorprendieron en el inicio de esta dura serie de primera ronda de Playoffs de NBA ante Houston Rockets; sin embargo, este viernes tendrán una prueba más dura, ya que viajarán a la casa de los texanos, el Toyota Center, para el tercer desafío.

De hecho, la popular escuadra californiana ya sabe que no contará para lo que queda de la serie con su máxima estrella actual, Luka Doncic, debido a su sonada lesión del tendón de la corva, así que deberá seguir doblando esfuerzos para intentar batir a unos espaciales que lucen urgidos de reaccionar, tras ese déficit de 0-2 que enfrentan.

Si Los Angeles vuelve a sorprender a Houston, se colocará a una victoria de su primer acceso a Semifinales del Oeste desde 2023.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Los Angeles Lakers vs. Houston Rockets?

Ciudad: Houston, Texas, Estados Unidos.

Fecha: viernes 24 de abril.

Horario: 8:00 p.m. (Este de Estados Unidos); 6:00 p.m. (México DF); 2:00 a.m. del 25 de abril (España).

Estadio: Toyota Center.

¿Cómo se podrá ver el Lakers vs. Rockets en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Estados Unidos ABC NBA League Pass y FuboTV México ESPN Amazon Prime Video Resto de Latinoamérica ESPN Disney+ España Exclusivo en streaming Amazon Prime Video

Los resultados de los últimos 5 partidos de Lakers y Rockets

Lakers Rockets W | Rockets 94 - Lakers 101 L | Rockets 94 - Lakers 101 W | Rockets 98 - Lakers 107 L | Rockets 98 - Lakers 107 W | Jazz 107 - Lakers 131 W | Grizzlies 101 - Rockets 132 W | Suns 73 - Lakers 101 L | Timberwolves 136 - Rockets 132 W | Lakers 119 - Warriors 103 W | 76ers 102 - Rockets 113

Últimas noticias de Los Angeles Lakers

Brett Siegel informó que Austin Reaves pudiera estrenarse en los playoffs en el eventual encuentro de este viernes, recordando que no acciona desde el pasado 2 de abril por su lesión de oblicuo.

El periodista Dan Woike reportó que Jake LaRavia sufrió una pequeña torcedura de tobillo en el Juego 2; sin embargo, no aparece en el reporte de lesionados de Lakers para este tercer compromiso de la serie.

Últimas noticias de Houston Rockets

Pese a no sentirse al 100% debido a sus problemas de tobillo, Kevin Durant actuará en el cotejo de este viernes, según NBC Sports. El histórico alero ya se perdió en primer desafío de la eliminatoria versus Lakers por este inconveniente.

Reportes de lesionados de Lakers y Rockets

Rockets: Fred VanVleet fuera (rodilla) y Steve Adams fuera (tobillo).

Lakers: Austin Reaves duda (oblicuo) y Luka Doncic fuera (tendón de la corva).

Probables quintetos abridores de Lakers y Rockets

Lakers: Marcus Smart, Austin Reaves o Luke Kennard, LeBron James, Rui Hachimura y DeAndre Ayton.

Rockets: Amen Thompson, Josh Okogie, Kevin Durant, Jabari Smith Jr. y Alperen Şengün.

Pronóstico SI ES

Pese al gran inicio coral de Los Angeles, Houston lucirá obligado a salir con intensidad en ambos costados de la cancha, en pro de inaugurar su casillero de triunfos, ya que de lo contrario, sus opciones de avanzar de ronda estarán a nivel de milagro.

Resultado: victoria de Rockets.

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