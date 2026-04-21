Rui Hachimura sobre el regreso de Luka Doncic a Lakers: "Tiene un gran impacto para todos"

Pese a estar limitado físicamente, el regreso de Luka Doncic a las actividades de prácticas de Los Angeles Lakers ha tenido un efecto inmediato en el ánimo del equipo, y Rui Hachimura puede dar fe de ello.

El estelar base esloveno participó de forma ligera en los entrenamientos del lunes, más como apoyo que en rol protagónico, según explicó a los medios el entrenador en jefe JJ Redick. Sin embargo, su sola presencia ha sido suficiente para revitalizar al grupo tras una valiosa victoria inicial en la serie de primera ronda de los playoffs ante Houston Rockets.

Ya dentro del vestuario, la influencia de Doncic va mucho más allá de lo que sucede en la duela. No en vano, Hachimura destacó, en una conferencia que reportó Yahoo Sports, el rol emocional que cumple su compañero, toda una referencia.

“Es increíble, creo que la gente no se da cuenta del impacto que tiene Luka; no sólo en la cancha, también fuera de ella. Es un chico que siempre está presente; siempre quiere estar con nosotros. Nos encanta verlo por aquí, charlando y pasando el rato, así que estamos muy contentos de que por fin haya vuelto”.

Rui Hachimura on Luka Doncic being back:



“I think people don't know that how much impact that Luka has — not just on the court but off the court.”



“We love him just being around, just hanging out … We happy that he's back finally. And, he's doing funny things like always.” pic.twitter.com/rAMynffoPS — Benjamin Royer (@thebenroyer) April 20, 2026

Mientras continúa recuperándose de su sonada lesión en el tendón de la corva, el seis veces All Star de la NBA se ha mantenido cercano a los Lakers en cada instancia, pues durante el primer partido versus Rockets, incluso se le vio activo desde el banquillo, ofreciendo indicaciones, celebrando jugadas y participando en la dinámica grupal. Son esos detalles, aparentemente menores, los que han generado un cambio en la energía colectiva del afamado club en un momento clave de la zafra.

Por otro lado, el optimismo en torno a la recuperación del astro balcánico ha ido en aumento, considerando que viajó a España para someterse a un tratamiento especializado que debe ayudar a acelerar su regreso. En definitiva, si la evolución es favorable, existe la posibilidad de que Doncic vuelva a accionar antes de lo previsto, incluso en esta primera etapa contra Houston.

Con la posibilidad de colocarse 2-0 este martes, Los Angeles sabe que el siguiente desafío puede marcar el rumbo, sobre todo porque de ganarlo, el margen para recuperar a sus dos mejores anotadores de la regular, Luka y Austin Reaves, será mayor. Eso sí, la energía que transmite el canterano del Real Madrid (sección de baloncesto) parece ser un factor silencioso, pero determinante en esta postemporada.

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