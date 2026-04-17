NBA Playoffs en vivo online: Cómo ver Minnesota Timberwolves vs. Denver Nuggets en TV y streaming

Los Minnesota Timberwolves y los Denver Nuggets comienzan este sábado su andar por los playoffs de la NBA, cuando se enfrenten en el duelo inicial de la primera ronda de postemporada.

Nikola Jokic y su equipo cerraron la campaña en racha, ganando 11 partidos consecutivos. Terminaron la ronda regular el 12 de abril, con una última victoria sobre los San Antonio Spurs, con un marcador de 128-118.

Los Minnesota Timberwolves, quienes terminaron la temporada con un récord de 48-33, tendrán como protagonista a Anthony Edwards, quien como la temporada pasada quiere llevar a su equipo a las Semifinales de Conferencia.

En un duelo de estilos muy marcados, con Denver jugando cerca del tablero con Jokic y con Minnesota siendo un equipo que corre muy bien la cancha, este enfrentamiento puede ser uno de los más parejos de la primera ronda de playoffs.

Jokic es clave en el ataque de Denver | Scott Wachter-Imagn Images

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Minnesota Timberwolves vs. Denver Nuggets?

Ciudad: Denver, Colorado

Fecha: sábado 18 de abril.

Horario: 3:30 p.m. (Este de Estados Unidos); 1:30 p.m. (México DF); 9:30 p.m. (España).

Estadio: Ball Arena

¿Cómo se podrá ver el Timberwolves vs. Nuggets en TV y streaming online?

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Los resultados de los últimos 5 partidos de Timberwolves y Nuggets

Timberwolves Nuggets W | Timberwolves 132-126 Pelicans W | Nuggets 128-118 Spurs W | Timberwolves 136-132 Rockets W | Nuggets 127-107 Thunder L | Timberwolves 120-132 Magic W | Nuggets 127-107 Thunder W | Timberwolves 124-104 Pacers W | Nuggerts 136-119 Grizzlies L | Timberwolves 108-122 Hornets W | Nuggets 137-132 Trail Blazers

Últimas noticias Minnesota Timberwolves

Los Timberwolves no contaron con Anthony Edwards en 11 de los últimos 14 compromisos de ronda regular. Sin embargo, el alero está totalmente recuperado de una lesión de rodilla y está preparado para ser un dolor de cabeza para la defensa de Denver.

Edwards promedió 28.8 puntos, 5.0 rebotes y 3.7 asistencias, con un 39.9% de acierto en triples. Sin embargo, no fue elegible a ningún premio porque solo pudo disputar 60 compromisos. Shams Charania de ESPN informó el jueves que el cuatro veces All-Star apeló esto ante la liga para poder optar a los premios, pero su petición no fue aceptada.

Últimas noticias Denver Nuggets

La NBA anunció esta semana que los Denver Nuggets y los Indiana Pacers se enfrentarán en un partido de la próxima temporada en la Ciudad de México, que se disputará el sábado 7 de noviembre en la Arena CDMX, según informó la liga el pasado jueves.

"El partido de la NBA en la Ciudad de México sigue brindando a los aficionados mexicanos una conexión privilegiada con la liga, sus equipos y sus jugadores", declaró Raúl Zarraga, vicepresidente sénior y director de operaciones de la NBA para Latinoamérica y Canadá. "Organizar nuestro partido número 35 en el país refleja la solidez de la relación de la NBA con México y el papel fundamental que desempeña este evento para acercar el baloncesto mundial a los aficionados locales, latinoamericanos y de todo el mundo".

Reporte de lesionados de Timberwolves y Nuggets

Timberwolves: Anthony Edwards día a día (rodilla derecha), Jaden McDaniels fuera (rodilla derecha)

Nuggets: Peyton Watson fuera (isquiotibiales), Jamal Murray día a día (hombro).

Probables quintetos abridores de Timberwolves y Nuggets

Timberwolves: Jaylen Clark, Donte DiVincenzo, Anthony Edwards, Julius Randle, Rudy Gobert.

Nuggets: Jamal Murray, Christian Braun, Cam Johnson, Aaron Gordon, Nikola Jokic.

Pronóstico SI ES

Aunque es un duelo parejo, la temporada de Denver fue mucho más consistente y cerraron mejor la ronda regular. Anthony Edwards llega con problemas físicos y es probable que tenga minutos limitados en el primer duelo.

Resultado: victoria Nuggets.

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