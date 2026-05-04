NBA Playoffs en vivo online: Cómo ver Minnesota Timberwolves vs. San Antonio Spurs en TV y streaming

Los San Antonio Spurs tienen un nuevo escollo camino a las Finales del Oeste: unos Minnesota Timberwolves quienes, sin algunos de sus mejores exponentes, sorprendieron a los Denver Nuggets en la primera ronda de estos Playoffs de la NBA.

En efecto, el talentoso elenco texano recibirá este lunes a su par de Minneapolis en el Juego 1 de sus Semifinales de Conferencia, en un intento por conservar el factor cancha y demostrar que cuenta con las armas para seguir trascendiendo.

Por su parte, los T-Wolves demostraron contra Nuggets que pueden salir airosos, incluso sin su máxima estrella, Anthony Edwards, quien no actúa desde el cuarto desafío de la serie anterior debido a problemas en su rodilla.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Minnesota Timberwolves vs. San Antonio Spurs?

Ciudad: San Antonio, Texas, Estados Unidos.

Fecha: lunes 4 de mayo.

Horario: 9:30 p.m. (Este de Estados Unidos); 7:30 p.m. (México DF); 3:30 a.m. del 5 de mayo (España).

Estadio: Frost Bank Center.

¿Cómo se podrá ver el Timberwolves vs. Spurs en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Estados Unidos NBC Peacock México ESPN Amazon Prime Video Resto de Latinoamérica ESPN Disney+ España Exclusivo en streaming DAZN y Amazon Prime Video

Los resultados de los últimos 5 partidos de Timberwolves y Spurs

Timberwolves Spurs W | Nuggets 98 - Timberwolves 110 W | Trail Blazers 95 - Spurs 114 L | Timberwolves 113 - Nuggets 125 W | Spurs 114 - Trail Blazers 93 W | Nuggets 96 - Timberwolves 112 W | Spurs 120 - Trail Blazers 108 W | Nuggets 96 - Timberwolves 113 L | Trail Blazers 106 - Spurs 103 W | Timberwolves 119 - Nuggets 114 W | Trail Blazers 98 - Spurs 111

Últimas noticias de Minnesota Timberwolves

El entrenador en jefe de los T-Wolves, Chris Finch, señaló a los medios de comunicación que Anthony Edwards seguirá yendo día a día de su lesión de rodilla, así que será a última hora que se tomará una decisión sobre si jugará o no el primer encuentro de esta serie.

Quien sí debería estar en la duela del Frost Bank Centert este lunes, por Minnesota, es el también escolta Ayo Dosunmu, que sufrió molestias de pantorrilla en el Juego 6 de la justa contra Denver.

Últimas noticias de San Antonio Spurs

Según NBC Sports, el ala-pívot suplente Carter Bryant es duda en los Spurs para este compromiso inicial, debido a una lesión en el pie.

Reporte de lesionados de Timberwolves y Spurs

Timberwolves: Anthony Edwards duda (rodilla) y Donte DiVincenzo fuera (talón de Aquiles).

Spurs: Carter Bryant duda (pie) y David Jones fuera (tobillo).

Probables quintetos abridores de Timberwolves y Spurs

Timberwolves: Mike Conley Jr., Anthony Edwards o Ayo Dosunmu, Jaden McDaniels, Julius Randle y Rudy Gobert.

Timberwolves: De'Aaron Fox, Stephon Castle, Devin Vassell, Julian Champagnie y Victor Wembanyama.

Pronóstico SI ES

Aún sin Ant Edwards, Minnesota es un rival complicado, tal y como lo demostró en la primera ronda versus Denver. No obstante, San Antonio cuenta con todas sus armas para, junto al factor campo, pegar primera en esta batalla.

Resultado: victoria de Spurs.

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