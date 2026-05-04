NBA Playoffs en vivo online: Cómo ver Minnesota Timberwolves vs. San Antonio Spurs en TV y streaming
Los San Antonio Spurs tienen un nuevo escollo camino a las Finales del Oeste: unos Minnesota Timberwolves quienes, sin algunos de sus mejores exponentes, sorprendieron a los Denver Nuggets en la primera ronda de estos Playoffs de la NBA.
En efecto, el talentoso elenco texano recibirá este lunes a su par de Minneapolis en el Juego 1 de sus Semifinales de Conferencia, en un intento por conservar el factor cancha y demostrar que cuenta con las armas para seguir trascendiendo.
Por su parte, los T-Wolves demostraron contra Nuggets que pueden salir airosos, incluso sin su máxima estrella, Anthony Edwards, quien no actúa desde el cuarto desafío de la serie anterior debido a problemas en su rodilla.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Minnesota Timberwolves vs. San Antonio Spurs?
- Ciudad: San Antonio, Texas, Estados Unidos.
- Fecha: lunes 4 de mayo.
- Horario: 9:30 p.m. (Este de Estados Unidos); 7:30 p.m. (México DF); 3:30 a.m. del 5 de mayo (España).
- Estadio: Frost Bank Center.
¿Cómo se podrá ver el Timberwolves vs. Spurs en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming
Estados Unidos
NBC
Peacock
México
ESPN
Amazon Prime Video
Resto de Latinoamérica
ESPN
Disney+
España
Exclusivo en streaming
DAZN y Amazon Prime Video
Los resultados de los últimos 5 partidos de Timberwolves y Spurs
Timberwolves
Spurs
W | Nuggets 98 - Timberwolves 110
W | Trail Blazers 95 - Spurs 114
L | Timberwolves 113 - Nuggets 125
W | Spurs 114 - Trail Blazers 93
W | Nuggets 96 - Timberwolves 112
W | Spurs 120 - Trail Blazers 108
W | Nuggets 96 - Timberwolves 113
L | Trail Blazers 106 - Spurs 103
W | Timberwolves 119 - Nuggets 114
W | Trail Blazers 98 - Spurs 111
Últimas noticias de Minnesota Timberwolves
- El entrenador en jefe de los T-Wolves, Chris Finch, señaló a los medios de comunicación que Anthony Edwards seguirá yendo día a día de su lesión de rodilla, así que será a última hora que se tomará una decisión sobre si jugará o no el primer encuentro de esta serie.
- Quien sí debería estar en la duela del Frost Bank Centert este lunes, por Minnesota, es el también escolta Ayo Dosunmu, que sufrió molestias de pantorrilla en el Juego 6 de la justa contra Denver.
Últimas noticias de San Antonio Spurs
- Según NBC Sports, el ala-pívot suplente Carter Bryant es duda en los Spurs para este compromiso inicial, debido a una lesión en el pie.
Reporte de lesionados de Timberwolves y Spurs
- Timberwolves: Anthony Edwards duda (rodilla) y Donte DiVincenzo fuera (talón de Aquiles).
- Spurs: Carter Bryant duda (pie) y David Jones fuera (tobillo).
Probables quintetos abridores de Timberwolves y Spurs
- Timberwolves: Mike Conley Jr., Anthony Edwards o Ayo Dosunmu, Jaden McDaniels, Julius Randle y Rudy Gobert.
- Timberwolves: De'Aaron Fox, Stephon Castle, Devin Vassell, Julian Champagnie y Victor Wembanyama.
Pronóstico SI ES
Aún sin Ant Edwards, Minnesota es un rival complicado, tal y como lo demostró en la primera ronda versus Denver. No obstante, San Antonio cuenta con todas sus armas para, junto al factor campo, pegar primera en esta batalla.
Resultado: victoria de Spurs.
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