NBA Playoffs en vivo online: Cómo ver Minnesota Timberwolves vs. Denver Nuggets en TV y streaming

Los Denver Nuggets demostraron en el Juego 1 ante Minnesota Timberwolves que tienen herramientas para volver a trascender en el Oeste. No obstante, las mismas tendrán que ser ratificadas este lunes en el segundo desafío de la hostil primera ronda de los Playoffs de la NBA.

El club que lidera en la duela Nikola Jokic superó el sábado 116x105 al de Minneapolis, quien tras un buen comienzo de partido, terminó sucumbiendo a manos de la eficacia y jerarquía del centro serbio y la capacidad ofensiva de Jamal Murray.

Claro está, los T-Wolves saben que necesitan igualar la llave en el Ball Arena, ya que irse a casa con un déficit de 0-2 frente a una escuadra de tanto bagaje en postemporada, no debe ser un buen negocio.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Minnesota Timberwolves vs. Denver Nuggets?

Ciudad: Denver, Colorado, Estados Unidos.

Fecha: sábado 20 de abril.

Horario: 10:30 p.m. (Este de Estados Unidos); 8:30 p.m. (México DF); 4:30 a.m. del 21 de abril (España).

Estadio: Ball Arena.

¿Cómo se podrá ver el Timberwolves vs. Nuggets en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Estados Unidos NBC Peacock, FuboTV, DIRECTV STREAM y YouTube TV México Exclusivo en streaming Amazon Prime Video Resto de Latinoamérica ESPN Disney+ España Exclusivo en streaming DAZN

Los resultados de los últimos 5 partidos de Timberwolves y Nuggets

Timberwolves Nuggets L | Timberwolves 105 - Nuggets 116 W | Timberwolves 105 - Nuggets 116 W | Pelicans 126 - Timberwolves 132 W | Spurs 118 - Nuggets 128 W | Timberwolves 136 - Rockets 132 W | Nuggets 127 -Thunder 107 L | Timberwolves 120 - Magic 132 W | Grizzlies 119 - Nuggets 136 W | Timberwolves 124 - Pacers 104 W | Trail Blazers 132 - Nuggets 137

Últimas noticias de Minnesota Timberwolves

Aunque aparece en el reporte del día en "duda" por problemas de rodilla, NBC Sorts cree que Anthony Edwards sí saldrá a la duela este lunes en el quinteto titular de los T-Wolves.

Últimas noticias de Denver Nuggets

A pesar de que existía la posibilidad de que regresara al roster para este Juego 2, el alero Peyton Watson no estará finalmente, ya que aún no se recupera de su lesión en el tendón de la corva.

Reportes de lesionados de Timberwolves y Nuggets

Timberwolves: Anthony Edwards duda (rodilla).

Nuggets: Peyton Watson fuera (tendón de la corva).

Probables quintetos abridores de Timberwolves y Nuggets

Timberwolves: Donte DiVincenzo, Anthony Edwards, Jaden McDaniels, Julius Randle y Rudy Gobert.

Nuggets: Jamal Murray, Christian Braun, Cameron Johnson, Aaron Gordon y Nikola Jokic.

Pronóstico SI ES

Esta serie, al mejor de siete, sería una Final del Oeste adelantada de no ser por la presencia del campeón defensor de liga, OKC. Sin embargo y aunque debería llegar a seis o siete choques, la superioridad que exhibió Denver a partir del segundo cuarto del Juego 1, y más sabiendo que Anthony Edwards no está al 100%, le da ventaja previa para este segundo careo.

Resultado: victoria de Nuggets.

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