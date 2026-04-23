NBA Playoffs en vivo online: Cómo ver New York Knicks vs. Atlanta Hawks en TV y streaming

Los Atlanta Hawks gestaron un épico regreso en el último cuarto del Juego 2 en el Madison Square Garden, para llevarse el mismo 107-106 e igualar su serie de primera ronda de estos Playoffs de NBA ante New York Knicks. Por ende, ambas franquicias se miden este jueves en el State Farm Arena, en pro de tomar ventaja en la dura eliminatoria.

Eso sí, los Knickerbocker deberían sumar un triunfo en el estado de Georgia en vías de recuperar la localía en la llave y espantar la posibilidad de un colapso que pudiera ser histórico, debido al favoritismo para trascender en el Este, de la mano a una de las nóminas más caras de la contienda. Y porque el coach Mike Brown quiere darle a la popular organización su primer pase a las Finales de liga desde un muy lejano 1999.

A su vez, los Hawks ya han demostrado el talento de su roster; no obstante, un nuevo lauro significaría ratificar que buscarán dar la campanada a como de lugar.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega New York Knicks vs. Atlanta Hawks?

Ciudad: Atlanta, Georgia, Estados Unidos.

Fecha: jueves 23 de abril.

Horario: 7:00 p.m. (Este de Estados Unidos); 5:00 p.m. (México DF); 1:00 a.m. del 24 de abril (España).

Estadio: State Farm Arena.

¿Cómo se podrá ver el Knicks vs. Hawks en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Estados Unidos NBC Peacock México ESPN Amazon Prime Video Resto de Latinoamérica ESPN Disney+ España Exclusivo en streaming DAZN y Amazon Prime Video

Los resultados de los últimos 5 partidos de Knicks y Hawks

Knicks Hawks L | Hawks 107 - Knicks 106 W | Hawks 107 - Knicks 106 W | Hawks 102 - Knicks 113 L | Hawks 102 - Knicks 113 L | Hornets 110- Knicks 96 L | Hawks 117 - Heat 143 W | Raptors 95 - Knicks 112 W | Cavaliers 102 -Hawks 124 W | Celtics 106 - Knicks 112 L | Hawks 116 - Cavaliers 122

Últimas noticias de New York Knicks

Aunque continúa con problemas de tobillo, el alero OG Anunoby debería aparecer en el quinteto principal de los neoyorquinos para este partido contra Atlanta.

Últimas noticias de Atlanta Hawks

NBC Sports reconoció que el centro Onyeka Okongwu dirá presente este jueves como titular en los Hawks, a pesar de sufrir molestias en su rodilla durante el Juego 2.

Reportes de lesionados de Knicks y Hawks

Knicks: no tiene lesionados.

Hawks: Jock Landale fuera (tobillo).

Probables quintetos abridores de Knicks y Hawks

Knicks: Jalen Brunson, Mikal Bridges, Josh Hart, OG Anunoby y Karl-Anthony Towns.

Hawks: C.J. McCollum, Nickeil Alexander-Walker, Dyson Daniels, Jalen Johnson y Onyeka Okongwu.

Pronóstico SI ES

Partido de pronóstico reservado, ya que Atlanta exhibió su capacidad de reacción y temple en el Juego 2, aunado a que estará de local. Sin embargo, Nueva York debe sacar la chapa de favorito en la serie si desea trascender en el Este, por lo que buscará recuperar la localía cuanto antes.

Resultado: victoria de Knicks.

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