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Sports Illustrated

NBA Playoffs en vivo online: Cómo ver Oklahoma City Thunder vs. Phoenix Suns en TV y streaming

El Thunder buscará su tercera barrida consecutiva en primera ronda de postemporada, cuando esta noche visiten a los Suns
Pedro Moreira|
Shai Gilgeous-Alexander es candidato nuevamente al MVP
Shai Gilgeous-Alexander es candidato nuevamente al MVP | Rick Scuteri-Imagn Images

El Oklahoma City Thunder está a un paso de las semifinales de conferencia y solo necesita una victoria para avanzar, ante unos Phoenix Suns que no han sido rivales del actual campeón de la NBA, en la primera ronda de playoffs.

El equipo liderado por Shai Gilgeous-Alexander buscará su tercera barrida consecutiva en primera ronda de postemporada. Para ello, necesitan una victoria más en Phoenix.

Gilgeous-Alexander, MVP de la pasada temporada, anotó 42 puntos, el máximo de su carrera en playoffs, con una alta efectividad de 15 de 18 en tiros de campo. También encestó 11 de 12 tiros libres, para conducir la victoria de su equipo en el Juego 3.

"Ya nada de lo que hace me sorprende", dijo el base del Thunder, Alex Caruso, sobre Gilgeous-Alexander. "He hecho que llegue a esperarlo, y eso podría ser un perjuicio para él y su grandeza, porque lo veo cada noche. Pero realmente es magnífico ver su mentalidad. Es eternamente optimista y un 'asesino' con su mentalidad competitiva".

Jalen Williams es baja para el Thunder
Jalen Williams no estará disponible para este compromiso | Alonzo Adams-Imagn Images

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Phoenix Suns vs. Oklahoma City Thunder?

  • Ciudad: Phoenix, Arizona
  • Fecha: Lunes 27 de abril.
  • Horario: 9:30 p.m. (Este de Estados Unidos); 7:30 p.m. (México DF); 3:30 a.m. del 28 de abril (España).
  • Estadio: Mortgage Matchup Center, Arizona

¿Cómo se podrá ver el Thunder vs. Suns en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming

Estados Unidos

NBC Sports

Streaming: Peacock, Fubo

México

Exclusivo en streaming

NBA League Pass

Resto de Latinoamérica

Exclusivo en streaming

NBA League Pass

España

Movistar Plus+

NBA League Pass, Movistar+ OTT

Los resultados de los últimos 5 partidos de Suns y Thunder

Thunder

Suns

W | Thunder 121-109 Suns

L | Suns 109-121 Thunder

W | Thunder 120-107 Suns

L | Suns 107-120 Thunder

W | Thunder 119-84 Suns

L | Suns 84-119 Suns

L | Thunder 107-127 Nuggets

W | Suns 111-96 Warriors

W | Thunder 128-110 Clippers

L | Suns 110-114 Trail Blazers

Últimas noticias Oklahoma City Thunder

  • Gilgeous-Alexander está promediando 34.7 puntos y 8.0 asistencias. "Soy muy afortunado de estar en esta posición. Pero independientemente de quién esté ahí fuera, puedo salir y hacer mi juego", comentó Gilgeous-Alexander. "Ese es simplemente el rol que tengo en este equipo, y mis entrenadores y compañeros hacen un gran trabajo dejándome tener mi espacio".
  • La estrella Jalen Williams (isquiotibial izquierdo) no jugará más en esta serie y se espera que pueda estar disponible para las semifinales de conferencia.

Últimas noticias de Phoenix Suns

  • El entrenador de los Suns, Jordan Ott, habló de lo complicado que se le hizo a su equipo defender a Gilgeous-Alexander en el Juego 3. "Algunos de sus tiros fueron increíblemente difíciles", señaló el entrenador. "Sabemos que puede encestar esos tiros. Intentamos diferentes emparejamientos, tratamos de quitarle el balón de las manos. Pero llegó a zonas donde es más difícil quitárselo cuando simplemente se eleva sobre nosotros. Hay que darle crédito. Nos tuvo dando vueltas esta noche".
  • Phoenix espera contar con los escoltas Devin Booker (tobillo) y Grayson Allen (isquiotibiales) para el cuarto partido. Booker tuvo que abandonar el Juego 3 por dolencias en el tercer cuarto. El escolta terminó con 16 puntos.

Reporte de lesionados de Suns y Thunder

  • Suns: Jordan Goodwin (pantorrilla izquierda) duda, Mark Williams (pie izquierdo) fuera.
  • Thunder: Thomas Sorber (rodilla) fuera, Jalen Williams (isquiotibial izquierdo) fuera.

Probables quintetos abridores de Suns y Thunder

  • Suns: Jalen Brooks, Devin Booker, Dillon Brooks, Jordan Goodwin y Oso Ighodaro.
  • Thunder: Shai Gilgeous-Alexander, Luguentz Dort, Alex Caruso, Chet Holmgren e Isaiah Hartenstein

Pronóstico SI

El Thunder no tendrá problemas para superar a los Phoenix Suns esta noche. Es el mejor clasificado de su conferencia, tienen tres victorias consecutivas y es un candidato al título. Este será seguramente el último partido de la temporada para los Suns.

Resultado: Victoria del Thunder.

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Published | Modified
Pedro Moreira
PEDRO MOREIRA

Periodista caraqueño con pasión por el béisbol y el baloncesto. Aficionado al análisis, narrativas deportivas y al juego limpio dentro y fuera del campo. Deportista por convicción, comprometido con contar historias.

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