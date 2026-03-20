Luka Doncic vs. Shai Gilgeous-Alexander: ¿Quién merece el MVP de la NBA?

Nuevamente, la carrera por el MVP de la temporada 2025/2026 promete ser apasionante, ya que Luka Doncic empieza a hacer ruido para unirse a Jaylen Brown, Victor Wembanyama y Nikola Jokic como uno de los grandes candidatos a destronar a Shai Gilgeous-Alexander, vigente ganador del premio.

Claro está, mientras el genio esloveno promedia 40.1 puntos en sus recientes ocho encuentros con Los Angeles Lakers, incluyendo el de la noche del jueves cuando consiguió 60 unidades, el base canadiense ha demostrado tener argumentos de sobra para repetir galardón, siendo el faro de un Oklahoma City Thunder que posee todo para volver a coronarse campeón de la NBA.

La batalla entre ambas luminarias del backcourt no sólo enfrenta estilos distintos, también dos formas de entender el liderazgo dentro de la duela en una National Basketball Association con matices distintos a la del pasado, pero la misma esencia: dar espectáculo y, especialmente, ganar.

¿Quién tiene mejores números ofensivos entre Luka Doncic y Shai-Gilgeous Alexander esta temporada?

En ataque, tanto Luka como Shai se han erigido en auténticas referencias, ya que lideran el presente certamen en anotación (33.4 Doncic y 31.5 Gilgeous-Alexander); no obstante, el europeo supera al norteamericano en asistencias (8.4 contra 6.6), mientras que SGA comanda en porcentajes de libres (89.2% a 77.2%), de campo (55.1% a 47.7% y triples (38.9% a 37.9%).

El Wonder Boy sigue siendo un generador total, pues su capacidad para anotar desde cualquier zona junto a su visión de juego, lo convierten en una máquina de producir puntos directa e indirectamente. Por su parte, la eficacia de SGA es incuestionable, al margen de que es un anotador más selectivo y constante que el balcánico. Desequilibrio total contra efectividad; sin embargo, Luka termina mandando acá.

¿Quién tiene mejores números defensivos entre Luka Doncic y Shai-Gilgeous Alexander esta temporada?

En esta faceta es donde el nacido en Toronto toma ventaja, y clara. Es que el vigente MVP de la NBA ha evolucionado hasta convertirse en un defensor sólido, con buenas lecturas en líneas de pase y atleticismo para incomodar a jugadores exteriores y hasta internos.

En cambio, el seleccionado a seis All-Star no deja de ser cuestionado por sus flojos esfuerzos en el retroceso, a pesar de que algo ha evolucionado.

A nivel de dígitos y más allá de que Doncic supera a SGA en rebotes (7.3 contra 4.5), este último cosecha 1.8 robos de media con 0.8 tapones, por 1.6 y 0.6 del oriundo de Ljubljana.

¿Quién tiene mejores estadísticas integrales entre Luka Doncic y Shai-Gilgeous Alexander?

Las principales métricas avanzadas de la NBA actual reflejan lo integral de un jugador en ambos costados de la duela, y su impacto en el éxito de sus equipos.

En consecuencia, el crack canadiense también marca diferencias en estos apartados, dado que comanda la liga en PER o rating de eficiencia (31.4) y win shares o victorias compartidas (13.5), a la vez que el esloveno registra 28.2 y 8.9, que lo dejan algo por debajo en la comparación.

¿Quién tiene ventaja colectiva entre Luka Doncic y Shai-Gilgeous Alexander esta temporada?

El contexto de equipo es clave. Si Oklahoma City mantiene el mejor récord del Oeste, y de la competición, cosa que es muy factible, el invitado a cuatro clásicos de luminarias tendrá otro argumento muy fuerte a su favor.

De hecho y aunque Los Angeles está teniendo un encendido tramo final de justa regular, difícilmente quede, incluso, en el top 2 de la misma conferencia; por lo que Doncic también perdería en el análisis.

¿Quién merece más el MVP esta temporada Luka Doncic o Shai-Gilgeous Alexander?

Si el Más Valioso se decidiera por espectacularidad, talento en ataque y volumen mediático, Luka pudiera tener altas esperanzas; no obstante, Shai viene repitiendo prestaciones idénticas a la de su galardón de la 2024/2025, guiando al Thunder al primer lugar general.

Es cierto que el astro europeo ha mejorado de una forma tremenda a unos Lakers que parecían sin rumbo hace algún tiempo, pero el MVP debe ir al que mayores argumentos numéricos exhibe para una causa ganadora, y en términos globales, el norteamericano cumple con todos los requisitos para volver a ser condecorado.

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