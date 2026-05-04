NBA Playoffs en vivo online: Cómo ver Philadelphia 76ers vs. New York Knicks en TV y streaming
El Este en la NBA no parece tener grandes favoritos y una de las Semifinales de Conferencia más llamativas, por la paridad que tienen ambos equipos, es la que van a disputar los Philadelphia 76ers y los New York Knicks a partir de este lunes.
Tres victorias consecutivas le permitieron a los Knicks vencer a los Atlanta Hawks para cerrar la serie de primera ronda 4-2. Por su parte, los 76ers sorprendieron al derrotar en siete encuentros a los Boston Celtics, con el regreso magistral de Joel Embiid después de ser operado del apéndice.
Joel Embiid y Paul George solo jugaron 75 partidos combinados debido a lesiones y una suspensión de George durante la ronda regular. Sin embargo, ambos veteranos están dejando lo mejor para la postemporada.
"Siempre digo que no puedes ganar solo", dijo Embiid a NBA.com. "Necesitas un equipo. La forma en que estamos jugando ahora, estamos muy sincronizados en ofensiva y defensiva".
Los Knicks vinieron de atrás para derrotar a los Hawks. "Cuando estamos concentrados y jugando cerca de nuestro mejor nivel, somos realmente muy buenos", comentó el pívot de los Knicks, Karl-Anthony Towns. "Se trata de encontrar esa versión de nosotros de manera consistente".
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Philadelphia 76ers vs. New York Knicks?
- Ciudad: Nueva York, Estados Unidos.
- Fecha: Lunes 5 de mayo.
- Horario: 8:00 p.m. (Este de Estados Unidos); 6:00 p.m. (México DF); 2:00 a.m. del 6 de mayo en España.
- Estadio: Madison Square Garden
¿Cómo se podrá ver el Philadelphia 76ers vs. New York Knicks en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming
Estados Unidos
NBC
Peacock, NBA League Pass
México
ESPN
NBA League Pass, Disney +
Resto de Latinoamérica
ESPN
NBA League Pass, Disney +
España
Movistar Plus+
NBA League Pass, DAZN
Los resultados de los últimos 5 partidos de 76ers y Knicks
76ers
Knicks
W | 76ers 109-100 Celtics
W | Knicks 140-89 Hawks
W | 76ers 106-93 Celtics
W | Knicks 126-97 Hawks
W | 76ers 113-97 Celtics
W | Knicks 114-98 Hawks
L | 76ers 128-96 Celtics
L | Knicks 108-109 Hawks
L | 76ers 100-108 Celtics
L | Knicks 106-107 Hawks
Últimas noticias de 76ers
- Los 76ers consiguieron remontar un 3-1 por primera vez en su historia, limitando a Boston a un 40.7% de tiros de campo en los últimos tres juegos. El novato VJ Edgecombe fue clave en el aspecto defensivo.
- Joel Embiid estuvo en el reporte de lesionados del juego del domingo por una contusión en la cadera. Sin embargo, el centro está listo para enfrentar a los Knicks. Promedió 28.0 puntos, 9.0 rebotes y 7.0 asistencias en la primera ronda de playoffs.
Últimas noticias de Knicks
- Jeremy Scohan (isquiotibiales) tiene probabilidades de regresar a la cancha para el Juego 1 ante los 76ers. Es probable que tenga minutos limitados, aunque su versatilidad puede ayudar a su equipo ante Philadelphia.
- NBA.com reportó que la victoria en el Juego 6 fue la más abultada en la historia de los Knicks en playoffs. Nueva York logró una ventaja de 47 puntos al medio tiempo (la mayor en la historia de la postemporada de la NBA) y llegó a liderar por hasta 61 puntos en el tercer cuarto.
Reporte de lesionados de 76ers y Knicks
76ers
- Johni Broome: Fuera por una lesión de rodilla.
- Cameron Payne: Fuera por una lesión en el tendón de la corva.
Knicks
- Knicks: Landry Shamet duda (rodilla).
Probables quintetos abridores de 76ers y Knicks
- Philadelphia 76ers: Tyrese Maxey, V.J. Edgecombe, Paul George, Kelly Oubre, Joel Embiid.
- Knicks: Jalen Brunson, Mikal Bridges, Josh Hart, OG Anunoby y Karl-Anthony Towns
Pronóstico SI ES
Los Knicks tienen la obligación de ganar en casa, en este inicio de la serie. La pelea en la pintura será tremenda, con Joel Embiid brillando por los 76ers y Karl Anthony-Towns por los neoyorquinos. Aunque será un duelo parejo, la ventaja de localía pesa.
Resultado: Victoria de Knicks.
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Periodista caraqueño con pasión por el béisbol y el baloncesto. Aficionado al análisis, narrativas deportivas y al juego limpio dentro y fuera del campo. Deportista por convicción, comprometido con contar historias.Follow PedroLMoreira