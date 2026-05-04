NBA Playoffs en vivo online: Cómo ver Philadelphia 76ers vs. New York Knicks en TV y streaming

El Este en la NBA no parece tener grandes favoritos y una de las Semifinales de Conferencia más llamativas, por la paridad que tienen ambos equipos, es la que van a disputar los Philadelphia 76ers y los New York Knicks a partir de este lunes.

Tres victorias consecutivas le permitieron a los Knicks vencer a los Atlanta Hawks para cerrar la serie de primera ronda 4-2. Por su parte, los 76ers sorprendieron al derrotar en siete encuentros a los Boston Celtics, con el regreso magistral de Joel Embiid después de ser operado del apéndice.

Joel Embiid y Paul George solo jugaron 75 partidos combinados debido a lesiones y una suspensión de George durante la ronda regular. Sin embargo, ambos veteranos están dejando lo mejor para la postemporada.

"Siempre digo que no puedes ganar solo", dijo Embiid a NBA.com. "Necesitas un equipo. La forma en que estamos jugando ahora, estamos muy sincronizados en ofensiva y defensiva".

Los Knicks vinieron de atrás para derrotar a los Hawks. "Cuando estamos concentrados y jugando cerca de nuestro mejor nivel, somos realmente muy buenos", comentó el pívot de los Knicks, Karl-Anthony Towns. "Se trata de encontrar esa versión de nosotros de manera consistente".

Brunson es clave en la ofensiva de los Knicks | Brett Davis-Imagn Images

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Philadelphia 76ers vs. New York Knicks?

Ciudad: Nueva York, Estados Unidos.

Fecha: Lunes 5 de mayo.

Horario: 8:00 p.m. (Este de Estados Unidos); 6:00 p.m. (México DF); 2:00 a.m. del 6 de mayo en España.

Estadio: Madison Square Garden

¿Cómo se podrá ver el Philadelphia 76ers vs. New York Knicks en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Estados Unidos NBC Peacock, NBA League Pass México ESPN NBA League Pass, Disney + Resto de Latinoamérica ESPN NBA League Pass, Disney + España Movistar Plus+ NBA League Pass, DAZN

Los resultados de los últimos 5 partidos de 76ers y Knicks

76ers Knicks W | 76ers 109-100 Celtics W | Knicks 140-89 Hawks W | 76ers 106-93 Celtics W | Knicks 126-97 Hawks W | 76ers 113-97 Celtics W | Knicks 114-98 Hawks L | 76ers 128-96 Celtics L | Knicks 108-109 Hawks L | 76ers 100-108 Celtics L | Knicks 106-107 Hawks

Últimas noticias de 76ers

Los 76ers consiguieron remontar un 3-1 por primera vez en su historia, limitando a Boston a un 40.7% de tiros de campo en los últimos tres juegos. El novato VJ Edgecombe fue clave en el aspecto defensivo.

Joel Embiid estuvo en el reporte de lesionados del juego del domingo por una contusión en la cadera. Sin embargo, el centro está listo para enfrentar a los Knicks. Promedió 28.0 puntos, 9.0 rebotes y 7.0 asistencias en la primera ronda de playoffs.

Últimas noticias de Knicks

Jeremy Scohan (isquiotibiales) tiene probabilidades de regresar a la cancha para el Juego 1 ante los 76ers. Es probable que tenga minutos limitados, aunque su versatilidad puede ayudar a su equipo ante Philadelphia.

NBA.com reportó que la victoria en el Juego 6 fue la más abultada en la historia de los Knicks en playoffs. Nueva York logró una ventaja de 47 puntos al medio tiempo (la mayor en la historia de la postemporada de la NBA) y llegó a liderar por hasta 61 puntos en el tercer cuarto.

Reporte de lesionados de 76ers y Knicks

76ers

Johni Broome: Fuera por una lesión de rodilla.

Cameron Payne: Fuera por una lesión en el tendón de la corva.

Knicks

Knicks: Landry Shamet duda (rodilla).

Probables quintetos abridores de 76ers y Knicks

Philadelphia 76ers: Tyrese Maxey, V.J. Edgecombe, Paul George, Kelly Oubre, Joel Embiid.

Knicks: Jalen Brunson, Mikal Bridges, Josh Hart, OG Anunoby y Karl-Anthony Towns

Pronóstico SI ES

Los Knicks tienen la obligación de ganar en casa, en este inicio de la serie. La pelea en la pintura será tremenda, con Joel Embiid brillando por los 76ers y Karl Anthony-Towns por los neoyorquinos. Aunque será un duelo parejo, la ventaja de localía pesa.

Resultado: Victoria de Knicks.

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