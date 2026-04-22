NBA Playoffs en vivo online: Cómo ver Phoenix Suns vs. Oklahoma City Thunder en TV y streaming

El Oklahoma City Thunder parece ser el equipo a vencer en la Conferencia del Oeste y el núcleo de jugadores que le dieron el primer título a la franquicia en la temporada pasada, vive un gran momento. Esta noche disputan el Juego 2 ante los Phoenix Suns.

Después de la imponente victoria 119-84 en el Juego 1, los Suns tendrán que hacer muchos ajustes en su rotación si quieren competir con un equipo que parece infalible. Shai Gilgeous-Alexander terminó con 25 puntos, 7 asistencias y 4 rebotes, para conducir la victoria de OKC.

Jalen Williams, como de costumbre, fue el segundo mejor anotador de su equipo, con 22 puntos y 7 rebotes. Por los Suns Devin Booker terminó con 23 puntos y Dillon Brooks anidó 18.

Tonight. Game 2.



🏟️ Doors open at 6:30PM, be in your seats at 8PM

🎟️ https://t.co/1Io9wDn9wW

📺 @ESPNNBA

📻 @sportsanimal

📲 Playoff Postgame Show live on Thunder YouTube pic.twitter.com/yAmIClyemx — OKC THUNDER (@okcthunder) April 22, 2026

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Phoenix Suns vs. Oklahoma City Thunder?

Ciudad: Oklahoma, Estados Unidos.

Fecha: Miércoles 22 de abril.

Horario: 9:30 p.m. (Este de Estados Unidos); 7:30 p.m. (México DF); 3:30 a.m. del 23 de abril (España).

Estadio: Paycom Center, Oklahoma City

¿Cómo se podrá ver el Suns vs. Thunder en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Estados Unidos ESPN Fubo TV, NBA League Pass México ESPN 3 NBA League Pass, Amazon Prime Resto de Latinoamérica ESPN 3 NBA League Pass, Amazon Prime España DAZN Amazon Prime Video

Los resultados de los últimos 5 partidos de Suns y Thunder

Suns Thunder L | Suns 84-Thunder 119 W | Thunder 119-84 Suns W | Suns 111-96 Warriors L | Thunder 103-134 Suns L | Suns 110-114 Trail Blazers L | Thunder 107-127 Nuggets W | Suns 135-103 Thunder W | Thunder 128-110 Clippers L | Suns 73-Lakers 101 W | Thunder 123-87 Lakers

Últimas noticias de Phoenix Suns

Grayson Allen está en duda para el Juego 2 contra el Thunder por una lesión en los isquiotibiales. Aunque Allen estuvo disponible para el Juego 1 tras haber figurado en el reporte de lesionados por la misma molestia, no recibió minutos de juego. Sin embargo, es probable que ni siquiera esté en el roster para este partido.

Jordan Goodwin (pantorrilla) está en duda para el Juego 2. Goodwin abandonó el juego del domingo en el primero de la serie tras apenas cinco minutos debido a dolores en la pantorrilla izquierda y no regresó más en el encuentro.

Últimas noticias de Oklahoma City Thunder

Shai Gilgeous-Alexander, estrella del Thunder y actual MVP, se llevó el premio al Jugador más Decisivo del Año (Clutch Player of the Year) de esta temporada. El escolta logró un total de 175 puntos en momentos decisivos (clutch) y un promedio de 6.5 puntos por partido.

Reporte de lesionados

Suns: Grayson Allen (isquiotibiales) duda, Jordan Goodwin (pantorrilla izquierda) duda, Mark Williams (pie izquierdo) fuera.

Thunder: Thomas Sorber (rodilla) fuera.

Probables quintetos abridores de Suns y Thunder

Suns: Jalen Brooks, Devin Booker, Dillon Brooks, Jordan Goodwin y Oso Ighodaro.

Thunder: Shai Gilgeous-Alexander, Luguentz Dort, Jalen Williams, Chet Holmgren e Isaiah Hartenstein

Pronóstico SI

El Thunder fue el mejor clasificado de su conferencia y los Suns apenas pudieron avanzar en el último puesto. Hay una diferencia muy grande entre ambos conjuntos. Shai Gilgeous-Alexander y Jalen Williams parecen indetenibles para los de Phoenix.

Resultado: Victoria del Thunder.

Más contenido de NBA