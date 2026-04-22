NBA Playoffs en vivo online: Cómo ver Phoenix Suns vs. Oklahoma City Thunder en TV y streaming
El Oklahoma City Thunder parece ser el equipo a vencer en la Conferencia del Oeste y el núcleo de jugadores que le dieron el primer título a la franquicia en la temporada pasada, vive un gran momento. Esta noche disputan el Juego 2 ante los Phoenix Suns.
Después de la imponente victoria 119-84 en el Juego 1, los Suns tendrán que hacer muchos ajustes en su rotación si quieren competir con un equipo que parece infalible. Shai Gilgeous-Alexander terminó con 25 puntos, 7 asistencias y 4 rebotes, para conducir la victoria de OKC.
Jalen Williams, como de costumbre, fue el segundo mejor anotador de su equipo, con 22 puntos y 7 rebotes. Por los Suns Devin Booker terminó con 23 puntos y Dillon Brooks anidó 18.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Phoenix Suns vs. Oklahoma City Thunder?
- Ciudad: Oklahoma, Estados Unidos.
- Fecha: Miércoles 22 de abril.
- Horario: 9:30 p.m. (Este de Estados Unidos); 7:30 p.m. (México DF); 3:30 a.m. del 23 de abril (España).
- Estadio: Paycom Center, Oklahoma City
¿Cómo se podrá ver el Suns vs. Thunder en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming
Estados Unidos
ESPN
Fubo TV, NBA League Pass
México
ESPN 3
NBA League Pass, Amazon Prime
Resto de Latinoamérica
ESPN 3
NBA League Pass, Amazon Prime
España
DAZN
Amazon Prime Video
Los resultados de los últimos 5 partidos de Suns y Thunder
Suns
Thunder
L | Suns 84-Thunder 119
W | Thunder 119-84 Suns
W | Suns 111-96 Warriors
L | Thunder 103-134 Suns
L | Suns 110-114 Trail Blazers
L | Thunder 107-127 Nuggets
W | Suns 135-103 Thunder
W | Thunder 128-110 Clippers
L | Suns 73-Lakers 101
W | Thunder 123-87 Lakers
Últimas noticias de Phoenix Suns
- Grayson Allen está en duda para el Juego 2 contra el Thunder por una lesión en los isquiotibiales. Aunque Allen estuvo disponible para el Juego 1 tras haber figurado en el reporte de lesionados por la misma molestia, no recibió minutos de juego. Sin embargo, es probable que ni siquiera esté en el roster para este partido.
- Jordan Goodwin (pantorrilla) está en duda para el Juego 2. Goodwin abandonó el juego del domingo en el primero de la serie tras apenas cinco minutos debido a dolores en la pantorrilla izquierda y no regresó más en el encuentro.
Últimas noticias de Oklahoma City Thunder
- Shai Gilgeous-Alexander, estrella del Thunder y actual MVP, se llevó el premio al Jugador más Decisivo del Año (Clutch Player of the Year) de esta temporada. El escolta logró un total de 175 puntos en momentos decisivos (clutch) y un promedio de 6.5 puntos por partido.
Reporte de lesionados
- Suns: Grayson Allen (isquiotibiales) duda, Jordan Goodwin (pantorrilla izquierda) duda, Mark Williams (pie izquierdo) fuera.
- Thunder: Thomas Sorber (rodilla) fuera.
Probables quintetos abridores de Suns y Thunder
- Suns: Jalen Brooks, Devin Booker, Dillon Brooks, Jordan Goodwin y Oso Ighodaro.
- Thunder: Shai Gilgeous-Alexander, Luguentz Dort, Jalen Williams, Chet Holmgren e Isaiah Hartenstein
Pronóstico SI
El Thunder fue el mejor clasificado de su conferencia y los Suns apenas pudieron avanzar en el último puesto. Hay una diferencia muy grande entre ambos conjuntos. Shai Gilgeous-Alexander y Jalen Williams parecen indetenibles para los de Phoenix.
Resultado: Victoria del Thunder.
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Periodista caraqueño con pasión por el béisbol y el baloncesto. Aficionado al análisis, narrativas deportivas y al juego limpio dentro y fuera del campo. Deportista por convicción, comprometido con contar historias.Follow PedroLMoreira