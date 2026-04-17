NBA Playoffs en vivo online: Cómo ver Toronto Raptors vs. Cleveland Cavaliers en TV y streaming

La primera ronda de playoffs comienza este sábado y los Cleveland Cavaliers recibirán en el Rocket Arena de Ohio a los Toronto Raptors, en una serie que se ve favorable al equipo dirigido por Kenny Atkinson, que comenzará con la ventaja de localía.

Los de Cleveland terminaron la ronda regular con récord de 52 victorias y 30 derrotas, ubicados en el cuarto puesto de la clasificación. Ganaron 7 de sus últimos 10 compromisos y llegan con grandes expectativas a esta instancia.

Por su parte, los canadienses se ubicaron en el quinto lugar de la Conferencia del Este, con récord de 52 victorias y 30 derrotas, ganando 6 de sus últimos 10 partidos.

Los Cavaliers no son el equipo que en la temporada pasada ganaron 64 juegos, ya sin Darius Garland, pero con un experimentado James Harden que le puede ofrecer la experiencia que necesita el equipo para avanzar de instancia.

Harden jugará sus primeros playoffs con Cleveland | Dale Zanine-Imagn Images

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Toronto Raptors vs Cleveland Cavaliers?

Ciudad: Cleveland, Ohio, Estados Unidos

Fecha: sábado 18 de abril.

Horario: 1:00 p.m. (Este de Estados Unidos); 11:00 a.m. (México DF); 7:00 pm en España

Estadio: Rocket Arena

¿Cómo se podrá ver el Toronto Raptors vs. Cleveland Cavaliers en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Estados Unidos ABC Amazon Prime Video, NBA League Pass México Exclusivo en streaming Amazon Prime Video y NBA League Pass Resto de Latinoamérica Exclusivo en streaming Disney+ y NBA League Pass España Movistar Plus+ DAZN+, Amazon Prime Video y NBA League Pass

Los resultados de los últimos 5 partidos de Raptors y Cavaliers

Raptors Cavaliers W | Raptors 136-101 Nets W | Cavaliers 130-117 Wizards L | Raptors 95-112 Knicks L | Cavaliers 102-124 Hawks W | Raptors 128-114 Heat W | Cavaliers 142-126 Grizzlies W | Raptors 121-95 Heat W | Cavaliers 117-108 Pacers L | Raptors 101-115 Celtics W | Cavaliers 118-111 Warriors

Últimas noticias Toronto Raptors

Los Raptors barrieron la serie de temporada regular ante los Cavaliers, 3-0. Sin embargo, los tres partidos fueron antes de finales de noviembre, cuando Darius Garland, en ese entonces jugador de Cleveland, estaba lesionado y aún no había llegado James Harden.

Los jugadores de los Raptors hablaron sobre llegar a esta instancia sin el papel de equipo favorito. "Vamos a hacer nuestro trabajo. Vamos a ser quienes somos en la cancha", dijo el All-Star de los Raptors, Scottie Barnes, para el New York Post. "Esa m***** no importa".

Últimas noticias Cleveland Cavaliers

Uno de los aspectos más importantes a tomar en cuenta del equipo de Cleveland es la profundidad en su banco de suplentes. La rotación suele ser larga y eso hace que sus principales jugadores destaquen. La banca está conformada por Dennis Schroder, Sam Merrill, Max Strus, Keon Ellis, Jaylon Tyson, Craig Porter Jr., Thomas Bryant, Tyrese Proctor, Nae’Qwan Tomlin, Larry Nance Jr.

Varios reportes indican que los Cleveland Cavaliers se han reunido con LeBron James para tener una tercera etapa del veterano jugador con la franquicia en la temporada que viene. El veterano será agente libre y los Cavaliers quieren darle un puesto importante en la rotación para la próxima zafra.

Reportes de lesionados de Raptors y Cavaliers

Raptors: Immanuel Quickley duda (lesión isquiotibiales), Chucky Hepburn fuera (rodilla derecha).

Cavaliers: Jarrett Allen disponible (molestias en la rodilla), Thomas Bryant duda (pantorrilla).

Probables quintetos abridores de Raptors y Cavaliers

Raptors: Immanuel Quickley, Rowan Barrett, Scottie Barnes, Brandon Ingram, Jakob Poltl.

Cavaliers: James Harden, Donovan Mitchell, Dean Wade, Evan Mobley, Jarrett Allen.

Pronóstico SI ES

La ofensiva de los Cavaliers es mucho más profunda que la de los Raptors. Contar con James Harden, Donovan Mitchell y Jarrett Allen en un mismo quinteto le da una ventaja importante al equipo de Cleveland. Al comenzar en casa, los dirigidos por Atkinson no deberían tener problemas para conseguir la victoria.

Resultado: victoria de los Cavaliers.

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