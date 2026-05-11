NBA Playoffs en vivo online (Juego 4): Cómo ver Oklahoma City Thunder vs. Los Angeles Lakers en TV y streaming

El Oklahoma City Thunder no ha perdido en siete presentaciones en estos playoffs de la NBA y este lunes buscarán sellar el pase a la final de la Conferencia Oeste, cuanto visiten a Los Angeles Lakers, con la serie a su favor 3-0.

A este equipo no lo para nadie, o al menos eso se ha visto en la postemporada. El primer clasificado del Oeste por tercer año consecutivo logró barrer 4-0 a los Phoenix Suns en primera ronda y ahora tienen contra las cuerdas a los Lakers.

Hasta ahora, han ganado cada partido de la postemporada por un margen de al menos 18 puntos. El Thunder viene de vencer con un contundente 131-108 en Los Angeles. Ajay Mitchell asumió el protagonismo al anotar 24 puntos y repartir 10 asistencias.

"Cada vez que estoy en la cancha, solo quiero demostrar lo que valgo, ser un jugador ganador y ayudar a mi equipo", comentó Mitchell a NBA.com.

Luka Doncic sigue siendo baja para los Lakers | Jayne Kamin-Oncea-Imagn Images

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Los Angeles Lakers vs. Oklahoma City Thunder?

Ciudad: Los Angeles, Estados Unidos.

Fecha: Lunes 11 de mayo.

Horario: 10:30 p.m. (Este de Estados Unidos); 8:30 p.m. (México DF); 4:30 a.m. del 12 de mayo (España).

Estadio: Crypto.com Arena.

¿Cómo se podrá ver el Thunder vs. Lakers en TV y streaming online?

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Los resultados de los últimos 5 partidos de Lakers y Thunder

Lakers Thunder L | Lakers 108-131 Thunder W | Thuner 131-108 Lakers L | Lakers 107-125 Thunder W | Thunder 125-107 Lakers L | Lakers 90 - Thunder 108 W | Lakers 90 - Thunder 108 W | Lakers 98 - Rockets 78 W | Thunder 131 - Suns 122 L | Rockets 99 - Lakers 93 W | Thunder 121 - Suns 109

Últimas noticias de Los Angeles Lakers

LeBron James ha promediado 23.0 puntos y 6.7 asistencias, pero a sus 41 años necesita más apoyo, especialmente en una defensa que ha permitido 121.3 puntos por encuentro en la serie. "Todavía tenemos vida y eso es todo lo que puedes pedir. Tenemos que ser mucho mejores el lunes y ver qué pasa", expresó James tras la última derrota.

Últimas noticias Oklahoma City Thunder

Gilgeous-Alexander promedia 21.0 puntos con un 45.8% en tiros de campo, cifras inferiores a sus registros de temporada regular (31.1 puntos y 55.3% de efectividad). "Obviamente no han sido mis mejores actuaciones, pero creo que he podido ayudar al equipo a ganar y eso es lo más importante", afirmó Gilgeous-Alexander para NBA.com

Reportes de lesionados de Thunder y Lakers

Lakers: Luke Kennard duda (cuello), Jared Vanderbilt duda (dedo índice) y Luka Doncic fuera (tendón de la corva).

Thunder: Jalen Williams duda (tendón de la corva) y Thomas Sorber fuera (rodilla).

Probables quintetos abridores de Thunder y Lakers

Lakers: Marcus Smart, Austin Reaves, LeBron James, Rui Hachimura y DeAndre Ayton.

Thunder: Shai-Gilgeous-Alexander, Ajay Mitchell, Luguentz Dort, Chet Holmgren e Isaiah Hartenstein.

Pronóstico SI ES

Los Lakers están contra la pared y no tienen un plantel tan completo para hacerle cara al actual campeón de la NBA. Luka Doncic sigue de baja y eso ha condicionado el enfrentamiento. El Thunder tiene todo para avanzar.

Resultado: Victoria de Thunder.

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