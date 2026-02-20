NBA en vivo online: Cómo ver Los Angeles Clippers vs. Los Angeles Lakers en TV y streaming

Kawhi Leonard y Los Angeles Clippers quieren extender su buen momento cuando este viernes les toque enfrentarse con Los Angeles Lakers en el Crypto.com Arena, en un duelo cargado de emociones después de la pausa del Juego de Estrellas.

En el duelo, los Lakers esperan contar con todas sus figuras, incluidos Austin Reaves, Luka Doncic y LeBron James. Será el cuarto partido entre ambos de la temporada regular, que mantiene la serie a favor de los Clippers 2-1.

Antes del Juego de Estrellas, los Lakers habían sufrido la baja de Luka Doncic en los cuatro encuentros previos. Por su parte, Reaves estuvo fuera todo el mes de enero por un problema en la pantorrilla.

Reaves había regresado en febrero, con límite de minutos en sus compromisos. Sin embargo, el estelar escolta no tendrá restricciones de minutos.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Los Angeles Clippers vs. Los Angeles Lakers?

Ciudad: Los Angeles

Fecha: Viernes 20 de febrero.

Horario: 10:00 p.m. (Este de Estados Unidos); 9:00 p.m. (México DF), 4:00 a.m. del 21 de febrero (España).

Estadio: Crypto.com Arena, Los Angeles

¿Cómo se podrá ver el Clippers vs Lakers en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos NBC / Peacock (Exclusivo) NBA League Pass / Peacock México ESPN Disney+ / NBA League Pass España M+ Deportes 2 (Movistar Plus+) DAZN / NBA League Pass

Los resultados de los últimos 5 partidos de Clippers y Lakers

Clippers Lakers W | Clippers 115-114 Nuggets W | Lakers 124-104 Mavericks W | Clippers 105-102 Rockets L | Lakers 108-136 Spurs L | Clippers 95-102 Rockets L | Lakers 110-119 Thunder W | Clippers 115-96 Timberwolves W | Lakers 105-99 Warriors W | Clippers 114-111 Kings W | Lakers 119-115 76ers

Últimas noticias de Los Angeles Clippers

Bennedict Mathurin anotó 38 puntos en su debut en casa con los Clippers el jueves. El alero llegó en la última ventana de cambios proveniente de los Indiana Pacers. "No podemos ejecutar muchas jugadas porque (Mathurin) aún no las conoce todas, pero sí conocemos los conceptos", explicó el entrenador de los Clippers, Tyronn Lue. "La segunda mitad fue mucho mejor: mejor espaciado, fluidez en las acciones y ejecutando lo correcto".

Últimas noticias de Los Angeles Lakers

LeBron James dijo estar contento porque los Lakers jugarán completos por primera vez en mucho tiempo en la temporada. "Sé que cuando jugamos nuestro mejor baloncesto de la temporada, nos vemos muy bien", comentó James. "Por otro lado, cuando hemos estado mal, nos vemos fatal. Lo más importante es si podemos estar sanos, cuántos minutos podemos compartir en cancha y cuánta química podemos construir en este sprint final".

Probables quintetos abridores

Los Angeles Clippers: Kris Dunn, Derrick Jones Jr. Kawhi Leonard, John Collins, Brook Lopez.

Los Angeles Lakers: Luka Doncic, Austin Reaves, LeBron James, Rui Hachimura, Deandre Ayton.

Reporte de lesionados de Lakers y Thunder

Clippers: Darius Garland (fuera), Bardley Beal (fuera).

Lakers: Adou Thiero (fuera).

Pronóstico SI ES

Los Lakers jugarán completos, con su tridente estelar conformado por Austin Reaves, LeBron James y Luka Doncic. Bajo ese panorama y jugando en casa, no deberían perder con los Clippers.

Resultado: victoria de Lakers.

