NBA en vivo online: Dónde ver Los Angeles Lakers. Washington Wizards en TV y streaming

Los Angeles Lakers continúan este viernes su larga gira como visitantes de ocho encuentros, cuando les toque visitar a los Washington Wizards, uno de los equipos más inconsistentes de la NBA durante esta temporada.

Los Lakers viene de sufrir una paliza 129-99 ante los Cleveland Cavaliers, con lo que pusieron su récord en 3-2 en su gira de ocho encuentros. Este fue el revés con mayor diferencia de la temporada para los californianos.

Los Lakers han tenido muchas lesiones en los últimos partidos y el entrenador JJ Redick tendrá una rotación limitada para enfrentar a los Wizards, un equipo que apenas tiene 7 victorias en la temporada.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Los Angeles Lakers vs. Washington Wizards?

Ciudad: Washington, DC

Fecha: Miércoles 30 de enero.

Horario: 7:00 p.m. (Este de Estados Unidos); 6:00 p.m. (México DF), 1:00 a.m. del 31 de enero (España).

Estadio: Capital One Arena

¿Cómo se podrá ver el Lakers vs Wizards en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos - NBA League Pass México - NBA League Pass España DAZN NBA League Pass

Los resultados de los últimos 5 partidos de Lakers y Wizards

Lakers Wizards L | Lakers 99-129 Cavaliers W | Wizards 109-99 Bucks W | Lakers 129-118 Bulls W | Wizards 115-111 Trail Blazers W | Lakers 116-110 Mavericks L | Wizards 115-119 Hornets L | Lakers 104-112 Clippers L | Wizards 107-97 Nuggets W | Lakers 115-107 Nuggets L | Wizards 106-110 Clippers

Últimas noticias de Los Angeles Lakers

Luka Doncic viene tocado para este compromiso. El base tuvo que salir en el primer cuarto debido a una aparente lesión en la pierna izquierda en el pasado compromiso contra Cleveland. Luego regresó y anotó 29 puntos, pero confesó después del juego que no estaba al cien por ciento.

Últimas noticias de los Washington Wizards

Alex Sarr viene de dos doble-doble consecutivos, en el par de victorias de los Wizards esta semana. Se mostró entusiasmado por lo que puede hacer este equipo en el futuro. "Simplemente tratando de encontrar energía, hacer lo que solemos hacer. ... Eso es muy divertido", dijo Sarr en su entrevista posterior al partido con NBA on Prime. "Solo tenemos que ver qué nos funcionó y seguir adelante".

Probables quintetos abridores

Los Angeles Lakers: Luka Doncic, Marcus Smart, LeBron James, Jake LaRavia y DeAndre Ayton.

Washington Wizards: Tre Johnson, Bilal Coulibaly, Kyshawn George, Khris Middleton, Alex Sarr

Reporte de lesionados de Lakers y Wizards

Lakers: Austin Reaves duda y Adou Thiero fuera.

Cavaliers: Tristan Vukcevic fuera, Marvin Bagley fuera, Cam Whitmore fuera y Trae Young fuera.

Pronóstico SI ES

Los Lakers no puden perder con los Wizards, un equipo que tiene apenas 7 victorias en lo que va de campaña. Aunque los de la capital estadounidense vienen en un buen momento, los Lakers deberían conseguir la victoria por amplio margen.

Resultado: victoria de los Lakers.

Más noticias sobre Los Angeles Lakers