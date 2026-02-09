NBA en vivo online: Dónde ver Oklahoma City Thunder vs. Los Angeles Lakers en TV y streaming

El Oklahoma City Thunder tendrá una dura visita al Crypto.com Arena de Los Angeles para medirse a los Lakers, ya que siguen sin su principal figura y MVP de la temporada pasada, Shai Gilgeous-Alexander.

El actual campeón de la NBA buscará evitar su primera racha de tres derrotas consecutivas, pues ha sido un equipo totalmente distinto desde que el escolta canadiense fue puesto en la lista de lesionados por una lesión abdominal.

Sin su principal figura, el Thunder ha caído en dos ocasiones seguidas, primero contra los San Antonio Spurs y luego ante los Houston Rockets.

Los Lakers vienen de una victoria sobre los Golden State Warriors 105-99, con una gran actuación del veterano LeBron James, quien terminó con 20 puntos y 10 asistencias. En el anterior juego entre los Lakers y el Thunder, el Rey todavía no había debutado en la temporada.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega Los Angeles Lakers vs. Oklahoma City Thunder?

Ciudad: Los Angeles

Fecha: Lunes 09 de febrero.

Horario: 10:00 p.m. (Este de Estados Unidos); 9:00 p.m. (México DF), 4:00 a.m. del 31 de enero (España).

Estadio: Crypto.com Arena, Los Angeles

¿Cómo se podrá ver el Lakers vs Thunder en TV y streaming online?

País Canal de TV Streaming Online Estados Unidos - NBA League Pass México - NBA League Pass / Amazon Prime Video España DAZN NBA League Pass

Los resultados de los últimos 5 partidos de Lakers y Thunder

Lakers Thunder W | Lakers 105-99 Warriors L | Thunder 112-106 Rockets W | Lakers 119-115 76ers L | Thunder 106-116 Spurs W | Lakers 125-109 Nets W | Thunder 128-92 Magic L | Lakers 100-112 Knicks W | Thunder 121-111 Nuggets W | Lakers 142-111 Wizards L | Thunder 111-123 Timberwolves

Últimas noticias de Los Angeles Lakers

Luka Doncic no pudo estar en el compromiso ante los Warriors por una lesión en los isquiotibiales. Eso produjo que Rui Hachimura volviera al quintero abridor y lo hizo en gran forma, al aportar 18 puntos. Austin Reaves, en su tercer compromiso desde que volvió de la lista de lesionados, anidó 16 tantos y 8 asistencias.

Últimas noticias del Oklahoma City Thunder

El Oklahoma City Thunder atraviesa un momento delicado de la temporada, sin su principal estrella, Shail Gilgeous-Alexander. "Obviamente, este es un grupo diferente al que estamos acostumbrados, pero teníamos suficientes recursos en ambos lados de la cancha para ganar", dijo el entrenador del Thunder, Mark Daigneault, según NBA.com "... No creo que la derrota se debiera a quiénes nos faltaban".

Probables quintetos abridores

Los Angeles Lakers: Marcus Smart, Austin Reaves, LeBron James, Rui Hachimura, Jaxson Hayes.

Oklahoma City Thunder: Luguentz Dort, Cason Wallace, Aaron Wiggins, Chet Holmgren, Isaiah Hartenstein.

Reporte de lesionados de Lakers y Thunder

Lakers: DeAndre Ayton (duda), Luka Doncic (fuera), Adou Thiero (fuera).

Thunder: Ajay Mitchell (fuera), Nikola Topic (fuera), Shai Gilgeous-Alexander (fuera), Thomas Sorber (fuera)

Pronóstico SI ES

Los Lakers deben aprovechar las bajas que tiene el Thunder, sobre todo al no contar con su MVP, Shail Gilgeous-Alexander. Después de ver lo bien que jugó el equipo sin Luka Doncic en el pasado compromiso ante los Warriors, todo apunta a que conseguirán la victoria en casa.

Resultado: victoria de Lakers.