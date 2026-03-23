Los números que le dieron a Luka Doncic el Jugador de la Semana en la NBA

El astro de Los Angeles Lakers, Luka Doncic, fue nombrado este lunes el Jugador de la Semana de la Conferencia Oeste, en el marco de una racha muy positiva del equipo, que se ubica tercero en su llave.

El base de los Lakers se ganó la distinción al promediar 42.3 puntos por partido, 6.8 rebotes y 6.3 asistencias la semana pasada, siendo el líder ofensivo del equipo en medio de la racha de nueve victorias de los dirigidos por JJ Redick.

Los Lakers han ganado 9 de sus últimos 10 encuentros, mostrando récord de 46-25 y siendo sólo superados en la Conferencia del Oeste por los San Antonio Spurs y el Oklahoma City Thunder, los actuales campeones de la NBA.

Your BACK-TO-BACK Western Conference Player of the Week: Luka Dončić pic.twitter.com/toZrkjFKFd — Los Angeles Lakers (@Lakers) March 23, 2026

Doncic se ha colado entre los candidatos al MVP contra todo pronóstico, exhibiendo promedios de 33.4 puntos por partido, 7.9 rebotes, 8.4 asistencias, 47.6% en tiros de campo, 36.% en triples y 77% en tiros libres. Además, muestra 28.1 de PER y 9.0 Wins Shares.

"Simplemente es un jugador generacional", afirmó LeBron James en el marco de la seguidilla de triunfos de los Lakers. "Es un jugador de momentos grandes. Queríamos el último tiro. Queríamos poner el balón en las manos de nuestro mejor hombre", dijo cuando Doncic fue el héroe de la victoria 127-125 sobre los Denver Nuggets la semana pasada.

"Está jugando tan bien como cualquiera en el baloncesto actual. No estaríamos ni cerca de nuestra posición actual sin la temporada que está teniendo", agregó el entrenador de los Lakers, JJ Redick, sobre Doncic y el MVP.

¿Jugará Luka Doncic con los Lakers ante los Detroit Pistons?

Durante la mañana dominical Los Angeles Lakers creían que visitarían nada menos que a los Detroit Pistons sin su actual referente ofensivo, Luka Doncic, quien vio su decimosexta falta técnica la noche del sábado ante el Orlando Magic, derivado de una polémica con el centro Goga Bitadze.

El incidente se produjo durante la ajustada victoria de los californianos sobre el conjunto de Florida por 105-104. A falta de 1:19 para el final del tercer cuarto, el astro esloveno y el interno georgiano resultaron sancionados con una técnica cada uno tras un prolongado intercambio verbal.

No obstante, la NBA confirmó la anulación de la mencionada falta al propio Doncic, acción que ahora le permite estar disponible para el citado partido de este lunes en el Little Caesars Arena, contra el mejor equipo del Este.

Efectivamente, la prestigiosa liga retiró las técnicas a los dos basquetbolistas europeos, luego de revisar la jugada de la discordia, evitando así la sanción automática que habría supuesto para Luka la suspensión de un encuentro al alcanzar el límite de 16. En definitiva, esta decisión supone un alivio significativo para los Lakers, quienes atraviesan uno de sus mejores momentos de la zafra.

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