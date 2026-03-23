¿Jugará Luka Doncic con los Lakers ante los Detroit Pistons?

Durante la mañana dominical Los Angeles Lakers creían que visitarían nada menos que a los Detroit Pistons sin su actual referente ofensivo, Luka Doncic, quien vio su decimosexta falta técnica la noche del sábado ante el Orlando Magic, derivado de una polémica con el centro Goga Bitadze.

El incidente se produjo durante la ajustada victoria de los californianos sobre el conjunto de Florida por 105-104. A falta de 1:19 para el final del tercer cuarto, el astro esloveno y el interno georgiano resultaron sancionados con una técnica cada uno tras un prolongado intercambio verbal.

No obstante, la NBA confirmó la anulación de la mencionada falta al propio Doncic, acción que ahora le permite estar disponible para el citado partido de este lunes en el Little Caesars Arena, contra el mejor equipo del Este .

Efectivamente, la prestigiosa liga retiró las técnicas a los dos basquetbolistas europeos, luego de revisar la jugada de la discordia, evitando así la sanción automática que habría supuesto para Luka la suspensión de un encuentro al alcanzar el límite de 16. En definitiva, esta decisión supone un alivio significativo para los Lakers, quienes atraviesan uno de sus mejores momentos de la zafra.

The NBA has rescinded Luka Doncic’s 16th technical and cleared him to play Monday vs. the Pistons, the league announced. pic.twitter.com/SRG9TV5qDc — Yahoo Sports (@YahooSports) March 22, 2026

"Espero que la sanción sea anulada. Obviamente decepcioné a mi equipo con esa última técnica, pero, sinceramente, no fue mi intención. Él (Bitadze) dijo durante el tiro libre que se acostaría con toda mi familia y, al fin y al cabo, esto es una cancha de baloncesto", revelaba el seleccionado a seis All-Star en conferencia de prensa, después del polémico cotejo.

Por su parte, Los Angeles llega en plena racha positiva al duelo en Detroit, acumulando nueve victorias consecutivas. Gran parte del éxito reciente se explica por el espectacular rendimiento del esloveno, que está firmando números de auténtica superestrella en este tramo: 40.0 puntos; 8.4 rebotes y 7.4 asistencias de media.

Aunado a su impacto reciente, el antiguo referente de Dallas Mavericks viene completando una campaña sobresaliente a nivel global, consolidándose como el máximo anotador de la NBA (33.4 unidades) y candidato emergente al MVP, siempre que sus Lakers mantengan su actual ritmo ganador.

A nivel colectivo, la franquicia de púrpura y oro presenta balance de 46-25, situándose en la tercera casilla del Oeste, mientras que los Pistons dominan sorpresivamente el Este con un notable 51-19. De continuar con esta dinámica, la tradicional entidad de Hollywood arribará como fuerte aspirante a trascender en los playoffs.

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