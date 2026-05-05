¿Cuáles fueron los números de Luka Doncic ante el Oklahoma City Thunder esta temporada?

Luka Doncic está descartado para los dos primeros compromisos contra el Oklahoma City Thunder, ya que se sigue recuperando de una lesión. Aunque los Lakers han jugado bien sin el esloveno, si quieren trascender en las Semifinales de la Conferencia Oeste necesitan que vuelva el base.

Doncic no se ha recuperado de una distensión de grado 2 en el tendón de la corva (isquiotibial) izquierdo, que sufrió el pasado 2 de abril, en el tercer juego de la temporada entre los Lakers y el Thunder. El proceso de recuperación ha sido largo y complicado, pero su equipo pudo resolver ante los Rockets, en una serie que quedó 4-2 favorable al conjunto californiano.

Tres de las cuatro victorias del Thunder contra los Lakers fueron por 29 puntos o más, una señal de que será muy complicado para el equipo de Los Angeles mantenerse competitivos ante uno de los mejores equipos de la liga.

Doncic terminó siendo el jugador más productivo de la ronda regular, con su segundo título de anotación en su carrera. El europeo terminó con 33.5 puntos, 7.7 rebotes y 8.3 asistencias en 64 encuentros, en su segunda temporada con los Lakers.

A pesar de sus grandes números, Doncic no figuró entre los finalistas al MVP, pese a que la liga hizo una excepción para que pudiera estar entre los elegibles, tras no poder alcanzar el mínimo de 65 encuentros disputados para poder optar por los premios de la temporada.

¿Cómo le fue a Luka Doncic ante el Oklahoma City Thunder en la ronda regular?

Doncic solo disputó dos encuentros en la ronda regular ante el Oklahoma City Thunder, producto de las lesiones que sufrió durante toda la temporada. Promedió 15.5 puntos, 7.0 asistencias, con apenas 14.3% en tiros de tres puntos y 38% en tiros de campo.

El 2 de abril, en el partido que se lesionó, se despidió de la cancha con 12 puntos, 7 asistencias y 4 rebotes, en solo 26 minutos disputados. El resultado de ese compromiso fue 139-96 a favor del equipo de Oklahoma.

El 12 de noviembre de 2025, en la derrota de su equipo 121-92, Doncic terminó con 19 puntos, 7 rebotes y 7 asistencias.

¿Cómo fueron los juegos entre Lakers y Thunder en la ronda regular?

La diferencia entre los Lakers y Oklahoma fue muy notable en la temporada regular. El candidato al MVP, Shai Gilgeous-Alexander, fue protagonista en tres de las cuatro conquistas del Thunder.

Juego 1 de ronda regular: Thunder 121 - 92 Lakers. Shai Gilgeous-Alexander lideró a los Thunder con 30 puntos en la victoria en Oklahoma el 12 de noviembre de 2025.

Juego 2 de ronda regular: Lakers 110-119 Thunder. Jalen Williams lideró la victoria de Oklahoma en Los Angeles el 9 de febrero.

Juego 3 de ronda regular: Thunder 139-96 Lakers. Shai Gilgeous-Alexander terminó con 28 puntos en la victoria en el Paycom Center el 2 de abril.

Juego 4 de ronda regular: Lakers 87-123 Thunder. Shai Gilgeous-Alexander lideró a OKC con 25 puntos y ocho asistencias, en el Crypto.com Arena de Los Angeles el 7 de abril.

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