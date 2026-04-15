La oferta de cambio que podrían enviar los Warriors a Bucks por Giannis Antetokounmpo en verano

El futuro de Giannis Antetokounmpo vuelve a colocarse en el centro de la conversación en la NBA. Tras una decepcionante eliminación en la ronda regular, la primera en una década, los Milwaukee Bucks estarían dispuestos a escuchar ofertas por su máxima figura, en un intento por iniciar una reestructuración profunda.

A dicho factor se suma la creciente percepción de que el astro griego ya no se siente completamente cómodo en la única franquicia que ha defendido desde su llegada a la liga, en 2013, tal y como se ha corroborado en los meses recientes.

Por ende, los Golden State Warriors emergen como uno de los principales interesados en adquirir al dos veces MVP de la elitista competición. No en vano, el periodista Jake Fischer reveló que la directiva del conjunto de San Francisco evalúa seriamente la posibilidad de armar un paquete competitivo que seduzca a Milwaukee y permita concretar un traspaso de alto impacto.

No obstante, la operación no sería sencilla, pues a sus 31 años, Antetokounmpo continúa siendo considerado un talento generacional y tiene contrato vigente hasta 2028, pero con la posibilidad de convertirse en agente libre en 2027. Este escenario obliga a Golden State a presentar una propuesta sólida, tanto en activos presentes como, sobre todo, futuros.

The Golden State Warriors are expected to have interest in LeBron James, Kawhi Leonard, and Giannis Antetokounmpo this offseason, per @JakeLFischer



(h/t @NBA__Courtside) pic.twitter.com/Gf4NMdcNB1 — Fullcourtpass (@Fullcourtpass) April 14, 2026

En ese sentido, la estructura del posible canje incluiría selecciones de primera ronda del draft, específicamente las correspondientes a 2026 y 2031, dos piezas clave para cualquier proceso de reconstrucción. Además, el elenco de la bahía californiana tendría que desprenderse de jóvenes con proyección, en relación a los escoltas Moses Moody y Brandin Podziemski. Moody, pese a estar actualmente lesionado, posee contrato hasta 2028, mientras que Podziemski cuenta con una opción de equipo hasta 2027, lo que llevaría a Milwaukee a exigir un sign and trade (al menos tres campañas por condiciones de la liga) para aceptar recibir al citado escopetero zurdo.

De concretarse el movimiento, los Dubs no sólo reforzarían su roster con una estrella de este deporte; formarían una dupla de tintes legendarios junto a Stephen Curry. El histórico base, ya en la etapa final de su carrera, encontraría en el Greek Freak a un socio ideal para mantener a los del Chase Center dentro de los contendientes inmediatos al anillo.

Sin dudas, la posible llegada del griego a la Bahía transformaría el panorama competitivo de la NBA y marcaría uno de los movimientos de mayor trascendencia de los últimos tiempos.

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