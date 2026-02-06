La oferta irrechazable de los Lakers a Bucks por Giannis Antetokounmpo en el receso de temporada

El futuro de Giannis Antetokounmpo vuelve a situarse en el centro de las conversaciones alrededor de la NBA, con Los Angeles Lakers emergiendo como uno de los equipos mejor posicionados para intentar su adquisición, vía canje desde los Milwaukee Bucks durante el próximo verano.

Aunque el estelar ala-pívot griego finalmente permaneció en la entidad de Wisconsin, tras ser colocado en el mercado antes del cierre de traspasos del 5 de febrero, es factible que el escenario cambie una vez concluya la actual campaña.

El dos veces MVP de la ronda regular y ganador del mismo premio pero en las Finales de 2021, mantiene contrato hasta 2028, con aproximadamente 121.1 millones de dólares pendientes por cobrar a partir de julio próximo; no obstante, la estructura de su acuerdo abre la puerta a movimientos futuros, especialmente si decide no ejecutar su opción de jugador para la 2027/2028, renunciando a 62.7 millones. Semejante posibilidad resulta clave para que los Bucks evalúen ofertas y reconfiguren su proyecto deportivo.

En ese contexto, los Lakers aparecen como un destino atractivo para Antetokounmpo tanto por aspiraciones de campeonato como por proyección dentro y fuera de la duela. Pues la tradicional franquicia angelina contempla un posible cambio de ciclo debido a la eventual salida de LeBron James en 2026, lo que aumentaría la necesidad de incorporar a una nueva superestrella que lidere junto a Luka Doncic la siguiente etapa del club, siendo Giannis candidato a encajar perfectamente en ese perfil.

De ese modo, el periodista Jacob Rude reveló que Los Angeles estaría dispuesto a presentar una propuesta a Milwaukee con Austin Reaves como pieza principal del traspaso, acompañado de tres selecciones de primera ronda del Draft de la NBA, correspondientes a los años 2026, 2031 y 2033. Se trata de un paquete que, en teoría, resultaría atractivo para los Bucks dado que combinaría talento joven consolidado con activos de futuro que permitirían acelerar una posible reconstrucción de la organización que hace vida en el Fiserv Forum.

Claro está, el movimiento también implicaría un sign and trade (al menos tres temporadas por condiciones contractuales de la liga) en el caso de Reaves, quien planea declinar su opción de jugador por 14.7 millones de dólares, dado que de lo contrario, los Bucks no aceptarían ceder a su probable mejor basquetbolista de la historia a Hollywood.

Es cierto que todavía no existe una negociación formal; sin embargo, la posibilidad de ver al Greek Friek uniformado de Lakers comienza a ganar fuerza en los análisis de cara a una temporada baja que podría redefinir el equilibrio competitivo de la NBA.

Eventual cambio entre Lakers y Bucks

Los Angeles Lakers: reciben a Giannis Antetokounmpo.

Milwaukee Bucks: reciben a Austin Reaves y las primeras rondas del draft de 2026, 2031 y 2033 de los Lakers.

